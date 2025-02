Ajax heeft Lucas Rosa definitief binnen; Verweij en Romano noemen verschillende transfersommen

Lucas Rosa is definitief de opvolger van Devyne Rensch bij Ajax. De club communiceert de komst van de nieuwe rechtsback dinsdag via de officiële kanalen. Rosa komt voor minstens twee miljoen euro over van Real Valladolid.

Daarmee komt een nadrukkelijke wens van Francesco Farioli in vervulling. De met Ajax verrassende Italiaan wilde na het vertrek van Rensch naar AS Roma per se een nieuwe verdediger verwelkomen.

In eerste instantie leek Youri Regeer gehaald te zijn als opvolger. Farioli liet zich echter openlijk uit over dat hij in de van FC Twente overgekomen Haarlemmer een middenvelder ziet.

Technisch eindverantwoordelijke Alex Kroes zat vervolgens niet stil en opende de jacht op een nieuwe rechtsachter. In de laatste dagen kwam een akkoord tussen Vallodolid en Ajax op handen.

Rosa is een 24-jarige Braziliaan die sinds 2021 onder contract stond in Spanje. Voor zijn dienstverband bij Valladolid kwam hij uit voor Juventus, waar hij verschillende jeugdelftallen vertegenwoordigde.

In de Johan Cruijff ArenA zette Rosa zijn handtekening onder een contract tot de zomer van 2028. Hoeveel Ajax precies betaalt voor de diensten van de wingback, is onduidelijk.

Voetbal International schreef zondag dat de Amsterdammers ‘om en nabij de twee miljoen euro’ overmaken naar Spanje. De Telegraaf sprak een dag later echter van een vast bedrag van 2,5 miljoen en voegde daar aan toe dat Kroes bonussen ter waarde van maximaal 500.000 euro heeft beloofd aan Valladolid. Transfermarktexpert Fabrizio Romano spreekt daarentegen van een transfersom van drie miljoen, die met een half miljoen kan oplopen.