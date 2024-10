Loodzware avond lonkt voor gehavend Ajax: ‘Zij gaan helemaal kapot gelopen worden’

Ajax wacht een loodzware klus. Na de overtuigende 4-0 zege tegen Besiktas neemt de huidige lijstaanvoerder van de Europa League het donderdagavond in Tsjechië op tegen Slavia Praag. Behoorlijk gehavend reist de ploeg van Francesco Farioli af naar het oosten van Europa. Voetbalzone sprak met Jason Noslin (24), die met zijn ploeg FK Pardubice afgelopen maand het onderspit dolf tegen de Amsterdamse opponent. “Ik zou verbaasd zijn als Ajax de overwinning of een punt pakt.”

Door Lars Capiau

“Net een lange bespreking gehad”, verzucht Jason Noslin als hij de telefoon opneemt. Hij is net terug van training. In de kleedkamer van FK Pardubice ging het er zojuist even hard aan toe. Zelfs de grote bazen van de club verzamelden zich daar om de Nederlandse centrumverdediger en zijn teamgenoten al schreeuwend op het hart te drukken dat handhaving het minimale doel is. De afgelopen drie competitieduels gingen immers allemaal verloren.

Sinds twee maandjes vertoeft Noslin in Tsjechië. Pardubice had er een ‘kleine compensatie’ voor over om de 1 meter 90 lange rechtspoot los te weken bij het Litouwse Kauno Zalgiris. Het is aanpoten in de Chance LIGA, vertelt de vaste basisklant. “De Tsjechische competitie is heel fysiek qua duels en conditie. Misschien wel fysieker dan de Eredivisie”, zo weet de geboren en getogen Rotterdammer, die enkele dagen nadat zijn vliegtuig landde direct aan de aftrap verscheen.

“Wel lekker dat ik in de basis mocht starten. Ik moest er na 70 minuten alleen af met kramp. Ik had al een maand geen officiële wedstrijd gespeeld”, lacht hij. Inmiddels staat de teller voor Noslin alweer op zes wedstrijden. Hij miste slechts tot dusver slechts één duel: uitgerekend die tegen Slavia Praag (2-0 verlies). “Dat is een beetje een somber verhaal”, zegt hij.

De avond voor de wedstrijd was de gehele selectie – inclusief staf – gemoedelijk wezen eten. Dat bleek funest. Door een infectie, vermoedelijk voedselvergiftiging, ging er voor Noslin een streep door het meespelen van dat duel. “Ik heb voor het eerst in mijn leven overgegeven. Na de wedstrijden lagen er nog eens acht spelers en drie stafleden een week lang plat.”

Graag had de mandekker die wedstrijd namelijk gespeeld. “Ik miste ook al het duel met Sparta Praag (2-1 verlies, red.), toen waren de clubs nog in onderhandeling. Dus toen keek ik heel erg uit naar Slavia. Heel erg zuur.” Maar Noslin nam wel plaats op de tribune. Hij keek zijn ogen uit. Ajax is gewaarschuwd. “Die ambiance..,”, weet hij nog. “Het wordt echt een heksenketel.”

Voor de Amsterdammers lonkt dan ook een intens potje tegen een fysiek en conditioneel ijzersterke opponent, vermoedt de stopper. “Waar Slavia bekend om staat is dat zij gedurende de wedstrijd één-op-één-verdedigen. Dat kunnen zij heel goed, zo speelden zij ook tegen Lille in de Champions League (uitgeschakeld na 2-0 nederlaag en 2-1 zege, red.). Het is heel lastig om iets te creëren als je iemand hebt die 90 minuten achter je aanrent.”

Noslin kijkt reikhalzend uit naar de wedstrijd, vertelt hij geënthousiasmeerd. Het staat – nu hij in Tsjechië voetbalt – allemaal wat dichter bij. “Ik kijk wel echt uit naar die wedstrijd, ook om te zien wat het niveau van Ajax is in vergelijking met Slavia. Het wordt heel fysiek. Veel vechtvoetbal. In Nederland zijn de clubs veel meer geobsedeerd door tactiek. Ik denk echt dat Slavia gaat winnen”, klinkt het dan vol overtuiging.

Direct doet de verdediger er een schepje bovenop. “Ik zou verbaasd zijn als Ajax de overwinning of een punt pakt. Ik denk dat voetballend Ajax wel beter is vanwege de Nederlandse voetbalschool en de nieuwe trainer, maar qua fysiek – en ook nog eens hier in Praag…”

Slavia staat achterin namelijk als een huis. Een zevenpersoonsvilla, zelfs. In negen competitieduels incasseerde de ploeg van trainer Jindrich Trpisovsky maar één tegentreffer. “Dat is niet veel nee”, zegt Noslin met gevoel voor understatement. “Maar Slavia mist nu een sleutelverdediger centraal achterin”, noemt hij het ontbreken van de 24-jarige Igoh Ogbu als gelukje voor Ajax. De sterke Nigeriaanse centrumverdediger viel in het met 3-0 gewonnen duel met Viktoria Plzen geblesseerd uit.

In een 3-4-1-2-formatie gokt Slavia veel op de lengte voorin. “Slavia speelt heel opportunistisch, niet met lange ballen, maar met gerichte lange ballen op een spits van 2 meter 3 (1,99 meter, red.) die oorlog maakt”, doelt de 24-jarige Noslin op Tomás Chory. Voor collegaverdediger Youri Baas verwacht de Zuid-Hollander dan ook een weinig prettige avond.

“Als hij (Chory, red.) aan de kant van Youri Baas staat, dan denk ik dat het een pittige avond voor hem gaat worden”, spreekt Noslin zijn verwachting uit. “Want dat is wel echt hun dingetje, hun kracht, om die lange ballen eroverheen te leggen. En van die 25 lange ballen kan je er 23 goed wegwerken, maar je hoeft maar eentje verkeerd te raken, of de tweede bal valt een keer voor hen en er is gelijk heel veel ruimte om wat te doen. Het is heel erg moeilijk om dat te verdedigen.”

Pardubice speelde best een verdienstelijke pot tegen Praag, maar dolf wel het onderspit. Tactisch gezien was in dat duel vooral het middenveld van cruciaal belang, legt Noslin uit. “Onze zessen moesten heel erg wijd gaan staan, zodat de passlijn naar de spits vanuit achteren opener lag en wij de linie konden overslaan en dan de spits aanspelen. Die kon de bal vasthouden, dan kwamen de middenvelders eronder en kon de links- of rechtsbuiten de diepte ingestuurd worden.”

Bij een gehavend Ajax zal Brian Brobbey moeten fungeren als die balvaste spits. Wout Weghorst reisde namelijk niet mee naar Praag. Hij is niet de enige, daar trainer Francesco Farioli donderdagavond ook niet kan beschikken, Jordan Henderson, Kian Fitz-Jim en Bertrand Traoré. De laatste drie mannen verschenen aan de aftrap tegen Besiktas (4-0 winst) en legden allen een uitstekende wedstrijd op de mat.

Noslin juicht een basisplaats van Brobbey toe. Als verdediger verheugt hij zich op het schouwspel van de duels tussen de ijzersterke spits en de fysieke Slavia-defensie. “Brobbey is in de Eredivisie natuurlijk veel slimmer en sterker dan zijn tegenstanders, maar zij (de Slavia-verdedigers, red.) houden daar ook wel van een duelletje."

Farioli zou Brobbey – zeker door het gemis van Weghorst – wel als eerste op het wedstrijdformulier moeten zetten, vindt Noslin. “Je kan tegen Slavia alleen wegkomen met Brobbey. Chuba Akpom is meer een 9,5 of een 10”, aldus de verdediger, die Ajax ook waarschuwt voor de middelste linie van de Tsjechische opponent.

“Als die Griekse nummer tien (Christos Zafeiris, red.) gaat spelen is dat een hele creatieve jongen, en dan heb je die twee erachter”, ontleedt Noslin het middenveld van de Tsjechen. “Je hebt één jongen, Oscar Dorley, die is echt enorm goed”, lacht hij op bijna cynische wijze. “Daar speelde ik toevallig een paar jaar geleden in Litouwen tegen. Die jongen is écht één waar je voor op moet passen.”

Door het ontbreken van Henderson en Fitz-Jim zal Kenneth Taylor de middelste linie bezetten met in ieder geval Branco van den Boomen. De 29-jarige Veldhovenaar wacht als nummer zes een loodzware avond. “Naar mijn mening gaat het middenveld van Ajax kapot gelopen worden”, stelt Noslin.

“Wat je donderdag ook kan verwachten is dat er heel veel overtredingen zullen worden gemaakt”, voorspelt hij. “Hier in de competitie worden voor heel veel dingen niet gefloten waarvan ik honderd procent zeker weet dat een scheidsrechter in Nederland er wél voor fluit. Daar ben ik ook wel benieuwd naar, of de scheidsrechter dat soort duwtjes gaat toestaan.”

Toch zijn er voor Ajax kansen. Het fanatieke één-op-één-verdedigen kan Ajax een boel problemen opleveren, maar het biedt de hoofdstedelingen ook juist kansen, denkt Noslin. “Ik heb toevallig de wedstrijd Slavia Praag – Lille gezien. Je hoeft maar één klein foutje te maken als je één-op-één staat en je kan er gelijk uit. Lille had in de eerste helft twee, drie, vier momentjes voor een counter of een snelle transitie omdat er gewoon één speler niet staat op te letten of een klein foutje maakt.”

“De intensitiet is de sleutel van deze wedstrijd en ik ben benieuwd of de spelers van Ajax dat aankunnen op fysiek niveau”, is de voormalig jeugdspeler van SC Braga. Hij wijst daarbij naar de linksback, of linkermiddenvelder in de driemansverdediging van Slavia: El Hadji Malick Diouf (19).

“Dat is ook een jongen waar je voor moet oppassen. Hij heeft er al 5 of 6 inliggen dit seizoen en die volgt zijn directe tegenstander helemaal tot de achterlijn of helemaal tot aan de rechterkant. Dat slaat echt nergens op soms”, doelt hij op de enkelvoudig Senegalees international.

Voor Ajax rest echter een gelukje. Waar Farioli noodgedwongen zal moeten puzzelen, zal Trpisovsky ook de nodige namen rouleren. Dat vertelde de Slavia-trainer tijdens de persconferentie in aanloop naar het Europese affiche. Zondag wacht voor hem en zijn ploeg dé Tsjechische derby, als Slavia Praag het opneemt tegen de stadsgenoot, Sparta Praag.

“Er gaan wijzigingen plaatsvinden, maar niet overdreven veel”, zei Trpisovsky. “We spelen donderdag en zondag. Sommige spelers hebben al een flinke reeks wedstrijden achter de rug en dat begint zichtbaar te worden. We offeren de ene wedstrijd niet op voor de andere, want we willen altijd het beste resultaat halen. Tegen Ajax is het stadion uitverkocht en ik weet zeker dat het een geweldige wedstrijd wordt.”