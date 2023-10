Ajax geeft John van 't Schip functie die hij nooit eerder had

Zondag, 8 oktober 2023 om 21:11 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:30

John van 't Schip gaat Ajax assisteren in het transferbeleid op korte termijn, zo meldt het Algemeen Dagblad. De oud-aanvaller, die elf jaar het shirt van Ajax droeg, wordt toegevoegd aan het technisch management van de club.

Met de aanstelling van Van 't Schip speelt Ajax in op het ontslag van directeur voetbalzaken Sven Mislintat, die na de deceptie tegen Feyenoord (0-4 verlies) het veld moest ruimen. Het is een opvallende move van Ajax, daar Van 't Schip nooit eerder direct betrokken was bij het aankoopbeleid van een club.

Wel deed Van 't Schip veel ervaring op als trainer, het laatst als bondscoach van Griekenland (van 2019 tot 2021). Ook was hij verdeeld over diverse periodes actief bij Ajax, eerst als jeugdtrainer en later als assistent-coach, onder meer van Marco van Basten. Die rol vervulde Van 't Schip ook in de technische staf van Van Basten bij het Nederlands elftal.

Bij Ajax gaat Van 't Schip samenwerken met Klaas-Jan Huntelaar. De oud-spits is als technisch manager vooral verantwoordelijk voor de jeugdcontracten bij Ajax, maar zou door het vertrek van Mislintat een prominentere rol in het aankoopbeleid kunnen krijgen.

In de zomer van 2022 fungeerde Huntelaar als assistent van Gerry Hamstra, die na het vertrek van Marc Overmars hoofdverantwoordelijkheid droeg over het technisch beleid.

Ajax bracht met Louis van Gaal al extra know-how binnen. De ervaren voetbalcoach is officieel adviseur van de Raad van Commissarissen.

Van Gaal voerde zondagmiddag op de tribune van de Johan Cruijff ArenA tijdens de wedstrijd van Ajax tegen AZ (1-2 verlies) ook nadrukkelijk overleg met interim-algemeen directeur Jan van Halst.