‘Ajax gecharmeerd van speler die bij RB Leipzig uit zijn contract loopt’

Chilohem Onuoha heeft besloten om RB Leipzig transfervrij te verlaten. De negentienjarige aanvallende middenvelder, die ook als spits en linksbuiten uit de voeten kan, heeft over belangstelling niets te klagen. Ajax en Bayern München behoren tot het lijstje clubs dat gecharmeerd is van Onuoha.

Onuoha, die eind mei zijn debuut maakte namens Duitsland Onder 19, vertrekt deze zomer na twee seizoenen bij Leipzig. Daarvoor speelde de in Berlijn geboren middenvelder drie seizoenen in de jeugdopleiding van Hertha BSC.

Volgens de doorgaans betrouwbare journalist Florian Plettenberg ziet Bayern München in Onuoha een speler voor de toekomst. Dat de Duitser uit zijn contract loopt, maakt zijn mogelijke komst voor der Rekordmeister een nagenoeg risicoloze gok. In München kan Onuoha langzaam naar zijn profdebuut toewerken via het beloftenelftal van Bayern.

Onuoha kan er ook voor kiezen om zijn heil te zoeken in het buitenland. Plettenberg weet dat Craig Bellamy, die momenteel tijdelijk voor de groep staat bij Burnley, in het verleden meermaals contact heeft gehad met de jeugdinternational. Engeland is echter niet de enige mogelijke bestemming voor Onuoha.

Zo kan de tiener ook naar Italië, daar Atalanta heeft geïnformeerd bij Rummenigge Sport Marketing, het management van Onuoha. Bovendien zouden Ajax, Brighton & Hove Albion en Lecce dol zijn op de Duitser, die namens Leipzig vijf keer uit kwam in de UEFA Youth League.

Verder moest Onuoha het dit seizoen vooral hebben van optredens in Leipzig Onder 19, daar die Roten Bullen geen beloftenelftal hebben. In 26 officiële wedstrijden namens dat elftal was Onuoha goed voor 8 doelpunten en 4 assists.

Het is onduidelijk of Ajax in Onuoha direct een versterking voor het eerste elftal ziet. Mogelijk zien de Amsterdammers in hem een versterking voor Jong Ajax. De Nederlandse recordkampioen heeft nog geen voorstel neergelegd bij de entourage van Onuoha.

