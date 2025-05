Ajax gaat vol voor 'Arne Slot-visie' van trainersduo John Heitinga én Marcel Keizer

Ajax gaat met het trainersduo van John Heitinga en Marcel Keizer het nieuwe seizoen in, zo meldt Mike Verweij woensdag namens De Telegraaf. De beleidsbepalers uit Amsterdam omarmen daarmee de 'Slot-visie', aldus de journalist. Heitinga zal als hoofdtrainer gaan fungeren.

Dinsdagavond meldde transfergoeroe Fabrizio Romano reeds dat Heitinga al in vergevorderde onderhandelingen zou zijn met de clubleiding van Ajax om de vertrekkende Francesco Farioli op te volgen.

Nu lijkt duidelijk dat er een trainersduo komt en dat die zal bestaan uit zowel Heitinga als Keizer. Hoewel het een duobaan betreft, zal de jongere van de twee als hoofdcoach fungeren.

De 56-jarige Keizer werd eerder eens aangesteld als eindverantwoordelijke bij Ajax, maar na een vreselijke seizoensstart met de hartverscheurende situatie rondom Abdelhak Nouri en de Europese afgang tegen Rosenborg, werd in december al afscheid genomen van de hoofdtrainer.

Heitinga fungeerde in het seizoen 2022/23 als interim-trainer na het ontslag van Alfred Schreuder. Na een periode van zestien competitiewedstrijden, met elf zeges, drie nederlagen en twee gelijke spelen, besloot de clubleiding in de zomer niet langer door te gaan met het clubicoon als hoofdtrainer.

Eerder werkte het duo al succesvol samen bij Jong Ajax, toen ze de beloftenploeg naar de tweede plek van de eerste divisie loodsten, op vier punten afstand van kampioen VVV-Venlo. Nu komen de twee weer samen in de hoofdstad. Uitgangspunt van deze beslissing is de 'Slot-visie', aldus De Telegraaf. Technisch directeur Alex Kroes is een 'groot fan' van de mens Keizer en zijn speelwijze, aldus de ochtendkrant.

"Slot is de gemeenschappelijke deler bij Keizer en Heitinga", schrijft Verweij. "Samen met Slot én diens huidige assistent Sipke Hulshoff sleutelde Keizer in hun gezamenlijke Cambuur-tijd aan een speelwijze die Slot bij AZ, Feyenoord en Liverpool zo veel succes zou brengen."

Heitinga is momenteel de rechterhand van Slot bij het zeer succesvolle Liverpool en kent de speelwijze van zijn naaste collega inmiddels door en door. "Heitinga maakte als assistent van Keizer al kennis met de visie-Slot en heeft die na zijn periode in Liverpool helemaal stevig omarmd."