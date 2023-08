‘Ajax gaat spoedig met bod komen: duurste uitgaande transfer ooit op komst’

Woensdag, 9 augustus 2023 om 18:55 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:02

Ajax gaat spoedig een bod uitbrengen op Anton Gaaei, zo meldt het Deense BT. Volgens de berichtgeving van de doorgaans betrouwbare sportkrant bereiden de Amsterdammers momenteel een deal voor ter waarde van circa vier miljoen euro. Als Viborg FF instemt met het verwachte bod, dan zou de twintigjarige rechtsback de duurste uitgaande transfer ooit worden voor de club uit de Superligaen.

De Deense bronnen melden dat er in de komende dagen een bod verwacht wordt uit Amsterdam. Mochten de betrokken partijen het daadwerkelijk eens worden over een transfersom van vier miljoen euro, dan is Gaaei bij uitstek de duurste vertrekkende speler uit de clubgeschiedenis. Op dit moment is Elias Achouri de speler die Viborg de hoogste transfersom opleverde: FC Kopenhagen betaalde onlangs drie miljoen euro.

Ajax is overigens niet de enige club die geïnteresseerd is in Gaaei, want ook FC Kopenhagen houdt de ontwikkelingen rond de talentvolle rechtsachter nauwlettend in de gaten. Volgens de berichtgeving heeft de club reeds geprobeerd Gaaei in te lijven, maar eerdere pogingen slaagden vooralsnog niet. Viborg is naar verluidt bereid mee te werken aan een transfer, mits er daadwerkelijk een bod van vier miljoen euro op tafel komt. In juni meldde De Telegraaf dat scouts van de Amsterdammers al meermaals op de tribune hebben gezeten voor de Deens jeugdinternational.

Gaaei brak afgelopen seizoen door bij Viborg en kan na 44 wedstrijden (1 goal, 6 assists) de oversteek maken naar Nederland. In de hoofdstad moet hij de concurrentie aangaan met Devyne Rensch en Jorge Sánchez, die vooralsnog niet konden overtuigen. De Deen heeft nog een contract tot medio 2026 bij Viborg en gaf in een eerder stadium zelf aan graag de overstap te willen maken.