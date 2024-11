Ajax gaat mede dankzij eerste Eredivisie-goal Brian Brobbey Feyenoord weer voorbij

Ajax heeft zondagavond een comfortabele zege geboekt in de Eredivisie. In de Johan Cruijff ArenA was de ploeg van trainer Francesco Farioli een maat te groot voor PEC Zwolle: 2-0. Voor rust maakte Brian Brobbey zijn eerste competitiedoelpunt van het seizoen, waarna Josip Sutalo in de tweede helft de eindstand op het scorebord zette.

Remko Pasveer stond onder de lat bij Ajax, dat aantrad met de gebruikelijke vier verdedigers: Devyne Rensch, Josip Sutalo, Youri Baas en Jorrel Hato. Op het middenveld kreeg Davy Klaassen de voorkeur boven Kian Fitz-Jim. De routinier vormde deze linie met Kenneth Taylor en aanvoerder Jordan Henderson.

In de spitspositie kreeg Brian Brobbey de voorkeur boven Wout Weghorst. Bertrand Traoré is hersteld van zijn lichte knieklachten en stond net als Steven Berghuis in de basis. Voor Berghuis betekende het zijn eerste basisplaats voor Ajax sinds 22 augustus, toen de Amsterdammers het opnamen tegen Jagiellonia Bialystok (1-4).

In de 27ste speelminuut kwam Ajax vrij onverwachts op voorsprong. Na een fase zonder grote kansen werd een voorzet van Taylor door Klaassen niet vol geraakt, waardoor de bal wél precies bij Brobbey belandde. De spits tikte van dichtbij binnen: 1-0.

Daarvoor werd PEC meermaals gevaarlijk en was het de ploeg die de beste kansen kreeg. Onder meer Younes Namli (kopbal) en Dylan Vente (meerdere schoten) kwamen dicht bij een treffer, maar Pasveer bracht redding op iedere inzet. Niet alles ging overigens goed bij de doelman van Ajax, want tot tweemaal toe leverde hij de bal op kinderlijk eenvoudige wijze in bij de tegenstander.

In de tweede helft voerde Farioli enkele wijzigingen door: Kian Fitz-Jim kwam in het veld voor Berghuis en Chuba Akpom kwam binnen de lijnen voor Traoré. Ruim vijf minuten na de wissels sloeg Ajax voor de tweede keer toe. Een hoekschop van Henderson werd door niemand aangeraakt, waardoor Sutalo bij de tweede paal kon binnenknikken: 2-0.



Tien minuten voor het einde van de reguliere speeltijd dacht PEC nog de aansluitingstreffer te noteren. Pasveer bracht redding op een schot van Dylan Mbayo, waarna Sheral Floranus uit de rebound raak schoot. Laatstgenoemde scoorde echter vanuit buitenspelpositie: doelpunt afgekeurd.