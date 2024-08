‘Ajax, Feyenoord en PSV denken aan transfervrije Cédric Soares’

Feyenoord en PSV hebben bij het management van Cédric Soares geïnformeerd naar zijn wensen, zo meldt journalist Ben Jacobs maandag via X. De 32-jarige Portugees zit nog altijd zonder club na zijn vertrek bij Arsenal begin deze zomer. Ook Ajax zou geïnteresseerd zijn in Cédric.

Cédric werd begin juli al gelinkt aan Ajax, dat hem nog steeds op de radar zou hebben. De Portugese vleugelverdediger geniet volgens Jacobs dus belangstelling van de gehele traditionele top drie.

De routinier kan echter ook kiezen voor een Braziliaans avontuur. Botafogo en Flamengo zijn al weken in contact met Cédric, die op korte termijn een beslissing wil nemen over zijn volgende werkgever.

De in Duitsland geboren Cédric stond tussen 2019 en 2024 onder contract bij Arsenal. Namens the Gunners kwam hij slechts 64 keer in actie. De Londense topclub stalde Cédric in het seizoen 2022/23 nog bij Fulham, maar ook daar wist hij geen basisplaats te veroveren.

Inmiddels zit Cédric al bijna twee maanden zonder club. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op 2 miljoen euro. Bij PSV zou hij de opvolger van de naar AS Monaco vertrokken Jordan Teze kunnen worden.

Een transfer naar Ajax of Feyenoord lijkt momenteel minder voordehandliggend. Mogelijk komt Cédric dan ook pas in beeld wanneer vleugelverdedigers Devyne Rensch en Lutsharel Geertruida vertrekken bij hun clubs. Beide spelers beschikken over een aflopend contract.

Journalist Rik Elfrink reageert maandagmiddag direct. “In Engeland wordt ook de naam van Cédric Soares (32) aan PSV gekoppeld. Een rechtsback die voorheen bij Arsenal speelde en nu transfervrij is. Eerder was Serge Aurier al aangeboden.”