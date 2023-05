Ajax-fans vrezen na lek massaal voor ‘het lelijkste thuisshirt aller tijden’

Woensdag, 31 mei 2023 om 18:31 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:16

Op social media gaan foto's rond van het vermeende nieuwe thuisshirt van Ajax voor het seizoen 2023/24. Het tricot wijkt sterk af van het klassieke Ajax-shirt en wordt massaal afgekeurd door de supporters en andere voetballiefhebbers. "Brrrrrrrr wat is dit dan?! Een absoluut gedrocht", is een van de reacties op Twitter.

Het vermeende nieuwe shirt van Ajax wordt vooral bekritiseerd op de onderbroken rode baan, de drie rode Adidas-strepen op de schouders en 'de foeilelijke' V-hals. Adidas lijkt ervoor gekozen te hebben om het eigen logo, dat van Ajax en dat van hoofdsponsor Ziggo voor het eerst onder elkaar te plaatsen op de middelste baan. Ook dat valt slecht onder de achterban. Het nieuwe shirt voegt ook nog een rode verticale streep toe in de zij, wat eveneens op weinig goedkeuring kan rekenen.

Dit is het lelijkste Ajaxshirt wat ik ooit heb gezien https://t.co/FOHdMKpO75 — Ruben (@Rubiomonstro) May 31, 2023

Het is wachten op de officiële onthulling van Ajax. Vorige week maakten de Amsterdammers bekend hoe het uitshirt voor komend seizoen eruitziet. Het shirt heeft wit als basiskleur en een donkerblauw accentkleur. Het is de eerste keer sinds 1988/89 dat wit de basiskleur van het uittenue is. Lang kon dat niet, omdat het uitshirt dan niet genoeg zou contrasteren met de thuiskleuren, maar de intrede van een derde shirt maakt het nu toch mogelijk.

Ik had me voorgenomen om me niet meer zo druk te maken om het vernachelen van, wat het mooiste shirt op aarde zou moeten zijn, maar het maakt me oprecht verdrietig. https://t.co/aUZL24eD32 — Cavinsky (@cavinsky) May 31, 2023