Ajax-fans intimideren AZ met duidelijk leesbare spandoeken bij Jong AZ

Fans van Ajax hebben maandagavond bij Jong AZ - Jong Ajax met intimiderende spandoeken gereageerd op het feit dat er dinsdag geen uitfans welkom zijn bij het duel tussen AZ en Ajax in de TOTO KNVB Beker. Die maatregel werd onlangs genomen vanwege ongeregeldheden tijdens de vorige editie van AZ - Ajax.

In december namen AZ en Ajax het in de Eredivisie tegen elkaar op. De Alkmaarders wonnen in eigen huis met 2-1, door doelpunten van Troy Parrott en Mayckel Lahdo.

Er waren toen niet zozeer problemen met fans in het AFAS Stadion. Rondom die wedstrijd vonden buiten het stadion echter wel de nodige ongeregeldheden plaats. Op sociale media circuleerden al snel beelden rond van hoe Ajax-fans zich vlak voor het duel misdroegen en een kroeg vol AZ-fans bestormden. Er vielen enkele gewonden.

Naar aanleiding daarvan werd door Anja Schouten, de burgemeester van Alkmaar, besloten dat fans van Ajax niet welkom zijn tijdens de bekerontmoeting van dinsdag. Diverse groeperingen binnen de Ajax-aanhang (de zogeheten Ajax Supporters Delegatie) staken de koppen daarna bij elkaar.

Daarop is besloten om tijdens de wedstrijd van AZ - Ajax te gaan demonstreren. Die demonstratie zal plaatsvinden op dinsdag om 18:45 uur op het Waagplein in Alkmaar. Dat is gelijktijdig met de aftrap in het AFAS Stadion.

Maandagavond, een dag voor de bekerontmoeting en aangekondigde demonstratie, nemen Jong AZ en Jong Ajax het al tegen elkaar op in de Keuken Kampioen Divisie. Rondom het veld hangen bij de wedstrijd verschillende spandoeken die verband houden met het weren van Ajax-fans en de demonstratie van dinsdag.

“Alkmaar, tot morgen!”, is er bijvoorbeeld te lezen. Op een ander spandoek, gericht aan de burgemeesters van Amsterdam en Alkmaar, staat: “F. Halsema en A. Schouten opzouten!” Op een derde spandoek is te lezen: “Lokale driehoek faalt, voetbal zonder fans niks waard”.