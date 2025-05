Ajax-fans juichen massaal na melding over Sparta - PSV

Een zeer opvallend moment zondagmiddag in de Johan Cruijff ArenA: in de veertigste minuut van Ajax – FC Twente gingen duizenden Ajax-supporters ineens juichend omhoog, terwijl op het veld de stand nog altijd 1-0 was in het voordeel van Ajax.

De plotselinge uitbarsting van vreugde had niets te maken met een doelpunt in Amsterdam, maar met vermeend nieuws uit Eindhoven. Volgens een populaire livescore-app zou Sparta Rotterdam namelijk op gelijke hoogte zijn gekomen tegen PSV, wat de kansen van Ajax op de landstitel plots een enorme boost zou geven. Een 1-1 tussen PSV en Sparta zou betekenen dat Ajax, bij een voorsprong tegen FC Twente, virtueel bovenaan zou komen.

Het juichen verstomde echter al snel. Niet veel later werd duidelijk dat de gelijkmaker van Sparta helemaal niet had plaatsgevonden. De melding in de app bleek een foutieve pushnotificatie, tot grote teleurstelling van het Amsterdamse publiek. In de ArenA bleef een verbouwereerde sfeer achter, met supporters die elkaar vragend aankeken.

Op dat moment stond Ajax zelf met 1-0 voor, terwijl PSV eveneens een voorsprong heeft opgebouwd tegen Sparta. De hoop op een onverwachte wending in de titelstrijd werd dus letterlijk binnen enkele seconden de grond in geboord, al is nog niets beslist.