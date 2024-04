Ajax-fans blijven ondanks dramatisch jaar naar de Johan Cruijff ArenA komen

Ajax kent zowel op bestuurlijk als sportief vlak een dramatisch seizoen, maar dat weerhoudt de supporters er niet van om ook volgend seizoen naar de Johan Cruijff ArenA te komen. Navraag van De Telegraaf bij Ajax leert dat het aantal fans dat hun seizoenkaart al heeft verlengd 'ongeveer gelijk is aan eerdere jaren'.

Ajax-supporters hebben tot 31 mei de tijd om hun seizoenkaart te verlengen. Momenteel staan er 40.000 mensen op een wachtlijst om een plekje te bemachtigen in de Johan Cruijff ArenA, dat plaats biedt aan ongeveer 55.000 toeschouwers.

Ajax staat momenteel op de zesde plaats in de Eredivisie en is het nog ver verwijderd van Europees voetbal volgend seizoen. De huidige plek van de Amsterdammers zou betekenen dat de recordkampioen van Nederland de play-offs in moet om te strijden voor een tweede voorrondeticket voor de Conference League.

Het is een enorm contrast met het Ajax van vijf jaar geleden, toen de Champions League-finale op een haar na werd misgelopen na een dramatisch slot tegen Tottenham Hotspur. Ook in de jaren daarop presteerden de Amsterdammers goed, maar langzamerhand is de club in verval geraakt.

De voorbij twee transferperiodes verliepen dramatisch. Begin vorig seizoen bleken de aankopen van Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar geen voltreffers te zijn. Begin dit seizoen stond Sven Mislintat aan het roer. De Duitser gaf net als Huntelaar en Hamstra meer dan honderd miljoen euro uit, maar ook dit seizoen staat er geen Ajax-waardige selectie.

Ajax stond dit seizoen zelfs eventjes onderaan, al was dat een vertekend beeld gezien het mindere aantal gespeelde wedstrijden van de Amsterdammers ten opzichte van de rest van de competitie. Na het ontslag van Maurice Steijn bezorgde John van 't Schip Ajax weer de nodige punten, maar ook onder laatstgenoemde blijkt Ajax met grote regelmaat kwetsbaar.

Het dieptepunt volgde vorig weekend, toen aartsrivaal Feyenoord met 6-0 te sterk was voor Ajax. Nooit eerder leden de Amsterdammers zo'n grote nederlaag in de Eredivisie. Het is daarom de vraag in hoeverre er aanstaande zomer aankopen gedaan kunnen worden. Zeker is dat de portemonnee behoorlijk lichter is geworden.

Op bestuurlijk vlak is de crisis zo mogelijk nog groter. Zo werd algemeen directeur Alex Kroes onlangs geschorst door Ajax, omdat hij handelde in aandelen met voorkennis. De Raad van Commissarissen ziet geen weg terug voor Kroes, maar dat geldt niet voor de bestuursraad van Ajax, dat met 73 procent grootaandeelhouder is van de club. Een meerderheid van de mensen in de bestuursraad is voor de terugkeer van Kroes.

