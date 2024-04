Ajax en routinier tóch in gesprek over langere samenwerking

Het heeft er toch alle schijn van dat Remko Pasveer nog een jaar aan zijn carrière vastplakt. Voetbal International weet dat de veertigjarige doelman in gesprek is met Ajax over een contractverlenging. Eerder meldde het medium nog dat Pasveer, die een aflopend contract heeft, vermoedelijk zijn handschoenen aan de wilgen zou hangen na dit seizoen.

Hoewel Pasveer het al enige tijd met een bijrol moet doen in Amsterdam, ziet de routinier nog voldoende redenen om de gesprekken openen. Pasveer voelt zich nog fit en hoopt als boegbeeld van de club zijn steentje bij te dragen aan 'de wederopstanding' van komend seizoen.

Daarnaast zou ook het aanstaande vertrek van Gerónimo Rulli een rol kunnen spelen. VI meldde al dat de Argentijn, die zijn plek kwijtraakte aan Diant Ramaj, komende zomer een transfer wordt gegund.

Zowel Pasveer en Ajax ziet een langer verblijf van de routinier wel zitten. Verwacht wordt dus dat beide partijen er snel uit zullen komen.

Pasveer keepte in februari vorig jaar zijn laatste officiële duel voor Ajax. Toen was de tweevoudig Oranje-internatinoal al een tijdje zijn plek kwijt aan Rulli.

Wereldkampioen Rulli kwam na het WK in Qatar naar Amsterdam, daar Pasveer steeds meer gebreken ging vertonen. Zijn hoogtepunt beleefde Pasveer in het seizoen 2021/22.

Onder Erik ten Hag stond de Enschedeër onder de lat toen Ajax zonder puntenverlies de Champions League-poulefase won. In totaal kwam Pasveer tot vijftig officiële optredens in Ajax 1.

