'Ajax en Real Madrid houden zelfde toptalent nauwlettend in de gaten'

Ajax heeft interesse in toptalent Lennart Karl, zo weet de Duitse tak van Sky Sport. De zestienjarige aanvallende middenvelder is nu nog eigendom van Bayern München, maar staat er dus goed op in Amsterdam, terwijl ook Real Madrid op het vinkentouw zit.

Karl maakt zijn minuten op het moment in het Onder 18-elftal van der Rekordmeister. Dit seizoen was hij goed voor achttien doelpunten en negen assists in elf wedstrijden namens het jeugdelftal van Bayern.

Volgens Sky Sport-journalist Kerry Hau wordt de linkervoet van Karl op de campus van Bayern omschreven als 'buitengewoon'. "Intern worden er discussies gevoerd om hem naar het Onder 19-team over te hevelen en hem komende zomer uit te lenen", zo schrijft Hau.

"Maar ook andere clubs houden zijn ontwikkeling in de gaten en hebben interesse in hem getoond, waaronder Ajax en Real Madrid." Flinke concurrentie dus voor de Amsterdammers.

Het is niet bekend of Karl openstaat voor een vertrek bij Bayern. In Beieren beschikt hij over een niet-professioneel contract tot de zomer van 2026.

Karl is pas ruim twee jaar onderdeel van de jeugdopleiding van Bayern. Eerder speelde hij voor de jeugdelftallen voor Eintracht Frankfurt en SV Viktoria Aschaffenburg.