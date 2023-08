Ajax en PSV zijn nog niet klaar op de markt en melden zich bij dezelfde speler

Donderdag, 31 augustus 2023 om 09:23 • Bart DHanis

Ajax en PSV hebben contact opgenomen met de entourage van Iker Almena, zo schrijft Matteo Moretto, journalist van het Spaanse Relevo. De negentienjarige rechtsbuiten van Girona FC beschikt over een aflopend contract, waar de twee Eredivisionisten dus gebruik van willen maken. Daarbij krijgen zij wel concurrentie uit Duitsland: Bayer Leverkusen en Borussia Dortmund houden de situatie eveneens in de gaten.

Ajax en PSV zien de linksbenige aanvaller in de laatste dagen van de transfermarkt dus graag naar Nederland komen. Hoeveel kans van slagen de pogingen van beide clubs hebben, wordt echter niet bekendgemaakt door de krant. Almena kan naast de rechterflank ook op linksvoor en als (schaduw)spits uit de voeten. Zijn debuut in LaLiga maakte hij overigens nog niet.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Dat Ajax en PSV op zoek zijn naar een versterking op rechtsbuiten, is geen verrassing. Bij Ajax is Mohammed Kudus afgelopen weekend vertrokken naar West Ham United en bij PSV houdt men rekening met een vertrek van Johan Bakayoko. De Eindhovenaren hebben naast Almena ook interesse in Hirving Lozano. De Mexicaan geldt als ideale opvolger van Bakayoko, die in de nadrukkelijke belangstelling staat van Brentford en Paris Saint-Germain.

Mocht het Ajax lukken om de negentienjarige aanvaller over te nemen van Girona, dan kan hij gaan gelden als tiende aankoop van directeur voetbalzaken Sven Mislintat. Hij haalde onder meer Josip Sutalo, Chuba Akpom, Benjamin Tahirovic, Branco van den Boomen, Jakov Medic, Diant Ramaj, Carlos Forbs en Georges Mikautadze naar de Johan Cruijff ArenA.