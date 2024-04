Ajax en Nordsjaelland spoedig in gesprek over transfer van 21-jarige spits

Ajax en FC Nordsjaelland gaan binnenkort met elkaar in gesprek omtrent een mogelijke transfer van Christian Rasmussen. De 21-jarige spits wordt momenteel door de Amsterdammers verhuurd aan Nordsjaelland, maar die ploeg wil de deal permanent maken en Rasmussen definitief overnemen. Dat vertelt hoofdtrainer Johannes Thorup aan Bold.

Afgelopen zomer kwamen Ajax en Rasmussen tot de conclusie dat een verhuurperiode voor dit seizoen de beste optie zou zijn. Nordsjaelland meldde zich in Amsterdam en bereikte een akkoord over huur met optie tot koop. Mogelijk lonkt nu dus een langer verblijf bij de Deense topclub.

"Uiteraard gaan wij daarover met hem in gesprek", zegt Thorup over een potentiële deal. "En dan zullen we ook moeten doen met de club waar hij nog onder contract staat. Dat zijn belangrijke gesprekken."

"Ik denk dat hij een getalenteerde speler is en hij veel potentie heeft. Voor hem is nu het belangrijkste dat hij een goede omgeving uitkiest, waar hij regelmatig kan spelen."

Indien Rasmussen daadwerkelijk permanent naar Nordsjaelland vertrekt, betekent dat voor hem een definitieve terugkeer bij zijn oude werkgever. De Deens jeugdinternational is namelijk afkomstig uit de jeugdopleiding van Nordsjaelland.

In de zomer van 2019 pikte Ajax Rasmussen op in Denemarken. De recordkampioen van Nederland maakte drie miljoen euro over om de talentvolle aanvaller over te nemen. Na vier seizoenen bij verschillende jeugdteams van Ajax besloten de club en speler, al dan niet tijdelijk, uit elkaar te gaan.

Rasmussen speelde uiteindelijk drie wedstrijden in de hoofdmacht van Ajax. Tweemaal viel hij in tijdens een Eredivisieduel, eenmaal mocht hij opdraven in de TOTO KNVB Beker.

