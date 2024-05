‘Ajax- en Feyenoord-target Hutchinson zat op tribune bij andere CL-ploeg’

Omari Hutchinson was aandachtig toeschouwer bij het duel tussen VfB Stuttgart en Borussia Mönchengladbach afgelopen zaterdag. Dat meldt de BBC dinsdag. De twintigjarige buitenspeler wordt ook serieus begeerd door Ajax en Feyenoord.

Hutchinson voetbalde afgelopen zomer voor Ipswich Town, waarin hij in 44 wedstrijden 10 doelpunten en 6 assists noteerde. De creatieveling is nog altijd eigendom van Chelsea.

De West-Londenaren activeerden onlangs de optie om het contract van Hutchinson te verlengen. Door die automatische verlenging ligt de tweevoudig Jamaicaans international tot 2026 vast op Stamford Bridge.

Het naar de Premier League gepromoveerde Ipswich zou volgend seizoen graag opnieuw een beroep willen doen op Hutchinson. The Tractor Boys, die druk bezig zijn het contract van succescoach Kieran McKenna te verlengen, zouden de jongeling zowel willen huren als kopen.

Chelsea is bereid mee te werken aan een al dan niet tijdelijk vertrek. Stuttgart, dat Bayern München dit seizoen onder zich liet, houdt de situatie scherp in de gaten en heeft dus Champions League-voetbal te bieden.

Datzelfde geldt voor Feyenoord. De Rotterdammers zouden volgens Voetbal International zeer gecharmeerd zijn van de rechtsbuiten die ook als aanvallende middenvelder uit de voeten kan.

Volgens Engelse bronnen heeft de club uit Rotterdam-Zuid een streepje voor op Ajax, dat tevens geïnteresseerd is in de talentvolle linkspoot. Beide Eredivisie-clubs nemen de speler het liefst definitief over.

