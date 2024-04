Ajax dreigt Hedwiges Maduro al na een jaar kwijt te raken

Hedwiges Maduro is een van de belangrijke kandidaten voor de opvolging van Alex Pastoor bij Almere City FC, zo weet Tim van Duijn van Voetbal International. Almere City houdt serieus rekening met het vertrek van zijn succestrainer, die de club in zijn eerste Eredivisie-jaar naar vrijwel moeiteloze handhaving lijkt te leiden.

Pastoor beschikt over een aflopend contract in Almere, de nummer twaalf van de Eredivisie. De club houdt er serieus rekening mee dat de coach de deur in het Yanmar Stadion na dit seizoen definitief achter zich dichttrekt.

Maduro is een van de kandidaten om Pastoor op te volgen. Maduro was al twee jaar assistent-coach van Pastoor bij Almere, maar besloot afgelopen zomer naar zijn jeugdliefde Ajax te verkassen. Daar werd Maduro in eerste instantie assistent-coach van Maurice Steijn, die al snel ontslagen werd. Na enkele wedstrijden als interim-hoofdcoach van Ajax werd Maduro assistent van John van 't Schip.

Almere heeft ook met Rick Kruys, die gaat vertrekken bij VVV-Venlo, gesproken. Kruys is daarnaast in beeld bij sc Heerenveen, dat zijn pijlen in eerste instantie lijkt te richten op Robin van Persie.

Maduro werkt aan het binnenhalen van zijn UEFA Pro-licentie, die hij nodig heeft om hoofdtrainer te kunnen zijn. In dat kader leidde Maduro afgelopen maandag een wedstrijd bij Jong Ajax (0-2 verlies tegen FC Den Bosch).

Het contract van Maduro bij Ajax loopt door tot medio 2026. De oud-verdediger kan in Amsterdam verder als opvolger van Jong Ajax-hoofdcoach Dave Vos.

