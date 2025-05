Ajax-directeur Marijn Beuker dolblij met contractnieuws: 'Een geweldige traptechniek'

Ajax heeft Mark Engel gecontracteerd, zo meldt de club via de de officiële kanalen. De zeventienjarige doelman maakte onlangs indruk op de Future Cup, het prestigieuze jeugdtoernooi dat Ajax mede dankzij Engel won.

Engel heeft een driejarig contract ondertekend, wat inhoudt dat hij nu tot medio 2028 vastligt bij de recordkampioen van Nederland. Engel speelt al sinds 2019 in de jeugdopleiding van Ajax, dat hem destijds wegplukte uit de jeugdopleiding van FC Utrecht.

Directeur Voetbal Marijn Beuker is in zijn nopjes met het contractnieuws. "Mark is een voetballende keeper met bravoure. Hij beschikt over een geweldige traptechniek en hij is in staat om op verschillende manieren de druk van de tegenstander uit te spelen en zowel met korte passes als de lange bal teamgenoten vrij te spelen."

"Verdedigend zien we Mark als een betrouwbare en agressieve keeper die graag vooruit keept. Met intercepties en reflexen is hij in staat om zijn team van direct gevaar te behoeden. Wij hebben vertrouwen in een mooie toekomst voor hem bij Ajax", aldus Beuker.

Engel maakte in april zoals gezegd indruk op de Future Cup. In de halve finale tegen Athletic Club redde hij in de serie twee strafschoppen, om vervolgens de allesbepalende penalty zelf binnen te schieten.

Beuker is ondertussen ook beker met de contractverlenging voor Jong Ajax-aanvoerder Nick Verschuren. Een week geleden meldde Voetbal International dat de contractverlenging 'een kwestie van tijd lijkt'.

Verschuren heeft nu nog een contract tot medio 2026. Het plan is om de 20-jarige verdediger komend seizoen elders in de Eredivisie te stallen.