Ajax definitief zonder Wout Weghorst tegen Real Sociedad: spits blijft in Nederland

Wout Weghorst zit donderdagavond definitief niet bij de wedstrijdselectie van Ajax voor het uitduel met Real Sociedad, zo meldt Mike Verweij namens De Telegraaf. De 32-jarige spits is grieperig en blijft in Nederland. Dat heeft Ajax aan de krant bevestigd.

Weghorst zat woensdag al niet in het vliegtuig naar Spanje. Er werd aanvankelijk gehoopt dat de aanvalsleider zich donderdag beter zou voelen en dan alsnog de reis zou maken, maar dat gaat dus niet gebeuren.

De Amsterdammers zaten woensdag op verzoek van Francesco Farioli met mondkapjes in het vliegtuig. Dat vertelde de trainer tijdens de persconferentie. Weghorst was namelijk niet de enige die last heeft van ziekteverschijnselen.

"Hij is niet de enige speler die in de afgelopen dagen wat kleine problemen had", aldus Farioli, die specifiek vroeg om de mondkapjesmaatregel. "Om dus verdere ziekte zoveel mogelijk te beperken, heb ik verzocht om met mondkapjes en dus extra veiligheid te reizen."

Alles was geregeld voor Weghorst om donderdag nog naar San Sebastián te komen. "We hebben alles zo georganiseerd dat hij morgenochtend (donderdag, red.) hier kan zijn als hij zich goed voelt. Dus we hopen heel erg dat de paracetamol zijn werk doet", besloot Farioli met een lach.

Ook Kenneth Taylor en Davy Klaassen stapten woensdag niet in het vliegtuig naar Spanje. Eerstgenoemde (22) is geschorst nadat hij tegen Maccabi Tel Aviv zijn derde gele kaart van de groepsfase ontving. De 31-jarige Klaassen is zoals bekend niet speelgerechtigd in de Europa League.

De wedstrijd tussen Real Sociedad en Ajax begint donderdagavond om 21.00 uur en is te zien op Ziggo Sport.