Ajax breekt zeer bedenkelijk clubrecord en kan het Eredivisie-record nog pakken

Ajax heeft in de 23ste speelronde van de Eredivisie een bedenkelijk clubrecord gebroken. Ahmetcan Kaplan, die tegen AZ (2-0 verlies) zijn officiële debuut maakte, was al de 34ste speler die Ajax dit seizoen inzette, zo becijferde Opta.

Nooit eerder gebruikte Ajax in één seizoen zoveel verschillende spelers in de competitie. Daarbij dient ook aangetekend te worden dat het Eredivisie-seizoen nog elf speelrondes duurt.

Ajax heeft het Eredivisie-record nog niet in handen. Dat staat op naam van ADO Den Haag, dat in het dramatische seizoen 2020/21 met liefst 37 verschillende spelers degradatie uit de Eredivisie probeerde af te wenden.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Destijds werd bij ADO ook de trainer, Aleksandar Rankovic, al snel ingeruild (voor Ruud Brood) maar ADO degradeerde ondanks alle inspanningen naar de Keuken Kampioen Divisie.

Vier keer kwam een club in het verleden met 36 verschillende spelers binnen de lijnen in een Eredivisie-seizoen. Tweemaal betrof het FC Utrecht (seizoen 2014/15 en 2021/22). PSV gebruikte in de jaargang 2020/21 eveneens 36 spelers, net als FC Groningen in het degradatiejaar 2022/23.

Kian Fitz-Jim zou in het restant van het seizoen de 35ste speler kunnen worden die Ajax inzet. De middenvelder werd in januari teruggeroepen van zijn uitleenbeurt bij Excelsior en zit structureel op de bank. Het kwam nog niet tot speelminuten voor Fitz-Jim dit seizoen bij Ajax.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties