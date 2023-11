Ajax boekt tegen Vitesse zijn grootste overwinning van dit seizoen

Zaterdag, 25 november 2023 om 22:56 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:51

Ajax heeft zaterdagavond de grootste overwinning van het seizoen geboekt. De Amsterdammers rekenden in de Johan Cruijff ArenA met grote overtuiging af met Vitesse, dat vijf doelpunten moest slikken: 5-0. Die kwamen op naam van kersvers Oranje-international Jorrel Hato, Kristian Hlynsson, Dominik Oroz (eigen doelpunt), Chuba Akpom en Kenneth Taylor. Ajax klimt naar het linkerrijtje van de Eredivisie en staat nu achtste. Vitesse blijft hekkensluiter.

Josip Sutalo en Brian Brobbey waren niet fit bij Ajax, waardoor John van 't Schip moest schuiven met zijn opstelling. Devyne Rensch werd centrumverdediger, terwijl Ar'Jany Martha op de linksbackpositie kwam te spelen. Akpom, die als spits speelde, kreeg zijn eerste basisplek in dienst van Ajax. De Amsterdammers moesten overigens het tribunedeel van de F-Side leeglaten als onderdeel van de straf die volgde op de ongeregeldheden tijdens de topper tegen Feyenoord eerder dit seizoen.

Bij Vitesse zat Edward Sturing voor het eerst op de bank sinds hij begon aan zijn zevende periode als hoofdcoach, waarvan zes keer ad-interim, zo ook nu. Sturing besloot af te zien van het systeem met vijf verdedigers dat Phillip Cocu hanteerde. Saïd Hamulic kreeg een kans in de spits. Aanvoerder Marco van Ginkel ontbrak vanwege een schorsing.

Al in de derde minuut kwam Ajax op voorsprong. Hato zette zijn doelpunt zelf op door van achteruit mee naar voren te gaan. Na een combinatie met Bergwijn kwam de centrumverdediger vrij voor doelman Eloy Room, die kansloos was op de intikker van Hato: 1-0. Het was voor de zeventienjarige verdediger, die deze week debuteerde voor Oranje tegen Gibraltar (0-6 winst), zijn eerste doelpunt in de Eredivisie.

Vitesse leek direct terug te slaan via een ongelooflijk mooi doelpunt van Saïd Hamulic, die Diant Ramaj verraste met een weergaloos schot van afstand dat prachtig over de doelman heen binnen viel. Hamulic stond nagenoeg op één lijn met de laatste verdediger van Ajax, maar de VAR keurde de goal af.

Snel daarna, het was toen pas de twaalfde minuut, kwam Ajax op 2-0. Taylor werd op maat bediend bij een goede loopactie en legde de bal panklaar voor Hlynsson, die het van dichtbij kon afmaken.

Vitesse hield de schade vrij simpel beperkt in het restant van de eerste helft, maar moest na rust al snel capituleren. Een lage voorzet van Steven Berghuis werd door iedereen gemist, behalve door de laatste Vitesse-verdediger Oroz, die de bal onder druk van Akpom in eigen doel tikte: 3-0.

Akpom ging op jacht om alsnog een doelpunt op zijn naam te krijgen en slaagde daar in de 58ste minuut in. Opnieuw fungeerde Berghuis als aangever, ditmaal uit een hoekschop. Akpom kopte binnen: 4-0.

Het bleef doelpunten regenen, want acht minuten later scoorde ook Taylor. De middenvelder werd in het strafschopgebied bereikt door Berghuis, kapte met een sleepbeweging de laatste verdediger uit en schoof de bal rustig binnen: 5-0.