Ajax bevestigt nieuw contract voor Fitz-Jim en akkoord over verhuur

Woensdag, 30 augustus 2023 om 23:24 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:24

Kian Fitz-Jim ligt definitief tot medio 2027 vast bij Ajax, zo meldt de Amsterdamse club woensdagavond. De middenvelder lag nu tot de zomer van 2024 vast, waardoor Ajax zijn contract moest verlengen om hem volgend jaar niet transfervrij te zien vertrekken. Dat is nu dus gebeurd. De Amsterdammers melden voorts dat er een akkoord is bereikt met Excelsior over een verhuurperiode van de jongeling.

Dat Excelsior de tijdelijke nieuwe bestemming van Fitz-Jim wordt, mag geen verrassing heten. Voetbal International meldde vrijdag namelijk al dat de Rotterdammers hem op huurbasis vast willen leggen. Bovendien gaf Fitz-Jim zelf, na afloop van het verloren duel met SC Cambuur (4-2), al aan open te staan voor een verhuur. Bij de hoofdmacht maakt Fitz-Jim door de aanwezigheid van onder meer Branco van den Boomen en Benjamin Tahirovic weinig tot geen kans op een basisplaats of regelmatige invalbeurten.

"Ik ben Amsterdammer, heb het heel goed naar mijn zin bij Ajax, maar in de Eerste Divisie heb ik niet heel veel meer te leren", liet hij weten tegenover het weekblad. "Uiteindelijk wil ik bij Ajax de stap naar het eerste maken, maar daar is nu veel concurrentie. Dan zou een verhuur een goed idee kunnen zijn, als de club het daar ook mee eens is." Fitz-Jim speelde tot nu toe 88 wedstrijden voor Jong Ajax, waarin hij goed was voor vier treffers en elf assists. Viermaal kwam de rechtspoot uit voor de hoofdmacht van de Amsterdammers.

Het is de tweede keer in korte tijd dat Excelsior zaken doet met Ajax. Eerder deze zomer haalde de Kralingse club namelijk Kik Pierie op in de Johan Cruijff ArenA. De 23-jarige verdediger tekende bij de Rotterdamse club een contract tot de zomer van 2025.