Ajax bevestigt: Mislintat wordt nu niet aangepakt uit angst voor represailles

Donderdag, 21 september 2023 om 00:00 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:06

Ajax laat externe adviseurs weliswaar een onderzoek instellen naar Sven Mislintat, toch is de directeur voetbalzaken niet geschorst door de club. Dat heeft volgens Pier Eringa, de voorzitter van de Raad van Commissarissen, te maken met de angst voor juridische vergeldingsacties van de directeur, zo wordt door Eringa bevestigd op de Buitengewone Algemene Ledenvergadering (BALV) van Ajax.

Voorlopig mag Mislintat zijn taken voor Ajax blijven uitvoeren, zo is door de RvC van de club besloten. Woensdagavond werd Eringa op de Ledenvergadering onderworpen aan tal van kritische vragen vanuit de zaal, zo tekent De Telegraaf op vanaf De Toekomst. Eringa benadrukte aanvankelijk dat 'voorzichtigheid' en 'proportionaliteit' in acht genomen dienen te worden, maar gaf uiteindelijk meer duidelijkheid: De RvC-voorzitter van Ajax, die gaat over de benoeming van de directie, is bang voor juridische represailles van Mislintat.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ajax zit na de onthullingen van het eerder vermelde dagblad én de NOS over de verdachte transfer van Borna Sosa in een lastig parket. Volgens Joost Quant, arbeidsrechtadvocaat en thuis in voetbalgerelateerde zaken, zou Ajax er beter aan doen om Mislintat gedurende het onderzoek te schorsen. "Je kunt hier niet te lang mee wachten, dan verspeel je het recht om iemand alsnog op staande voet te ontslaan als na onderzoek blijkt dat hij inderdaad onrechtmatig heeft gehandeld. Dat noem je de onverwijldheidseis", aldus Quant tegenover De Telegraaf.

Mislintat haalde Sosa op Deadline Day namens Ajax weg bij VfB Stuttgart. Volgens De Telegraaf adviseerde Mislintat de linksback vooraf nadrukkelijk om van zaakwaarnemer te wisselen, namelijk naar AKA Global van Arthur Beck. Sosa ging daarin mee en switchte in allerijl van zaakwaarnemer. Beck blijkt met zijn kantoor drie procent van de aandelen te bezitten van Matchmetrics GmbH, een databureau dat deels in handen is van Mislintat.

Tijdens de BALV is woensdag door de leden een nieuwe Bestuursraad gekozen. De nieuw gekozen Bestuursraad bestaat uit voorzitter Ernst Boekhorst, John Busink, Marjon Eijlers, Giovanni Fränkel, Sirik Goeman, Pim van Dord en René Zegerius. De nieuwe Bestuursraad wordt aangesteld voor een periode van drie jaar. De Bestuursraad treedt, namens de Ajax Vereniging, met 73% van de aandelen op als grootaandeelhouder van de NV Ajax. Daarnaast is de Bestuursraad verantwoordelijk voor de benoeming van de RvC.