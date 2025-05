Ajax bereikt akkoord met bij achterban mateloos populaire speler

Davy Klaassen is met Ajax tot een mondeling akkoord gekomen over verlenging van zijn aflopende contract tot medio 2027, zo meldt De Telegraaf. De 32-jarige middenvelder bereikte donderdag in het bijzijn van zijn zaakwaarnemer een akkoord met technisch directeur Alex Kroes.

Het nieuws over de contractverlenging zal de Ajax-fans als muziek in de oren klinken. Klaassen werd na de afsluitende wedstrijd tegen FC Twente (2-0) toegezongen door de fans in de Johan Cruijff ArenA en is als kind van de club zeer populair bij de achterban.

De zelf opgeleide Klaassen is bezig aan zijn derde periode bij Ajax. Tussendoor maakte hij uitstapjes naar het buitenland. Everton, Werder Bremen en Inter maakten gebruik van zijn diensten.

Klaassen staat op 356 wedstrijden voor Ajax, waarin hij 52 keer scoorde en 39 maal de aangever was. De middenvelder veroverde met Ajax vijfmaal de landstitel, een keer de TOTO KNVB Beker.

Remko Pasveer kan zijn aflopende contract met een seizoen verlengen, maar heeft het voorstel volgens Mike Verweij in beraad. Ajax is zeer blij met de 41-jarige keeper, maar heeft hem ook te kennen gegeven op zoek te gaan naar een nieuwe keeper.

Het is afwachten of Matheus de door Ajax gewenste keeper is. De Braziliaanse doelman kan overstappen naar Gremio, maar Ajax heeft een koopoptie bedongen bij SC Braga voor de gehuurde sluitpost.

Ajax heeft daarnaast reeds een eerste gesprek gehad met Jeffrey de Lange. De reservedoelman van Olympique Marseille staat op het lijstje in Amsterdam, maar is geen voorname kandidaat.