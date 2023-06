Ajax belegt ‘besloten’ persconferentie en lijkt nieuws over Heitinga te hebben

Donderdag, 1 juni 2023 om 14:41 • Guy Habets • Laatste update: 15:22

Ajax gaat donderdagmiddag om 16.00 uur een persconferentie beleggen, zo weet Joep Schreuder van de NOS te melden. De Amsterdamse club heeft diverse clubwatchers uitgenodigd om naar de Johan Cruijff ArenA te komen en met Sven Mislintat te spreken. Er is geen officieel bericht de deur uitgedaan over de persconferentie. Vermoedelijk wordt er uitsluitsel gegeven over de toekomst van John Heitinga.

Het is nog altijd niet duidelijk of Heitinga door kan als trainer van Ajax. Het lijkt er echter sterk op dat de 36-voudig landskampioen de knoop over het al dan niet aanblijven van de voormalig verdediger heeft doorgehakt, aangezien er voor donderdagmiddag een persconferentie gepland staat. Dat onthulde Schreuder donderdagmiddag tijdens een radio-uitzending op NPO Radio 2. Er zijn geen details bekendgemaakt, maar de verslaggever van de NOS verwacht dat het over de toekomst van Heitinga zal gaan.

Dat er ook duidelijkheid komt over een eventuele nieuwe trainer voor de Amsterdammers, verwacht Schreuder niet. "Ik heb niet het idee dat ook meteen de nieuwe trainer bekendgemaakt wordt, maar als er een persconferentie wordt belegd, dan gaat het wel ergens over." In de wandelgangen worden Peter Bosz, Kjetil Knutsen en Kasper Hjulmand gelinkt aan het trainerschap in de Johan Cruijff ArenA.

Ajax legde afgelopen zondag beslag op de derde plaats in de Eredivisie. Daarvoor had het wel de hulp nodig van PSV, dat met 1-2 won bij AZ en zo voorkwam dat de Alkmaarders nog een plekje stegen op de ranglijst. Ajax zelf verloor met 3-1 op bezoek bij FC Twente. Ajax zal volgend seizoen in de play-offs van de Europa League moeten instromen en gaat zo voor het eerst sinds 2009 niet eens in een voorronde van de Champions League uitkomen.