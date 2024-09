Ajax, AZ, Feyenoord en PSV krijgen verontrustend bericht uit Den Haag

De onderhandelingen tussen het kabinet en de vakbonden over het vroegpensioen zijn voorlopig gestrand. De vakbonden hebben een eerste voorstel van het kabinet ‘keihard afgewezen’, zo meldt de NOS. Het kabinet is nog niet van plan de bonden tegemoet te komen. Het houdt in dat acties van de vakbonden, zoals stakingen bij de politie en in het openbaar vervoer, voorlopig doorgaan.

Het nieuws wordt ongetwijfeld met grote teleurstelling ontvangen door clubs uit de Eredivisie, en met name de Nederlandse topclubs. Ajax zag door politiestakingen al De Klassieker tegen Feyenoord in het water vallen. Om dezelfde reden gaat ook het treffen met FC Utrecht van aanstaande zondag niet door.

Maarten Brink, projectleider bij de acties van de politiebonden, voerde dinsdag in gesprek met ESPN de druk op het kabinet nog op door te stellen dat er wellicht ook actie gevoerd wordt bij wedstrijden buiten de Eredivisie.



“Tot nu toe zijn het alleen Eredivisie-wedstrijden. En we zeiden van tevoren: we pakken voetbal, evenementen en demonstraties. Voetbal is breed; het kunnen interlands zijn, het kan Champions League zijn en dat kunnen duels in de Keuken Kampioen Divisie zijn. Het kan alles zijn”, klonk het veelzeggend. Ajax, AZ, Feyenoord en PSV zijn de clubs uit de Eredivisie die dit seizoen nog in Europees verband actief zijn.

Een woordvoerder namens vakbond FNV noemt het kabinetsvoorstel dat woensdag is afgewezen 'dramatisch'. “De regeling moet voor iedereen zijn. Dat maximum van 15.000 mensen moet er dus vanaf. Je wil niet bij de 15.001ste persoon zeggen: 'Sorry, we zitten vol.’ Mensen moeten weten waar ze aan toe zijn.”



FNV wil ook niets weten van een inkomensgrens. “Dat is bijvoorbeeld oneerlijk voor havenarbeiders. Die hebben net zulke kapotte knieën, maar hebben een wat hoger inkomen. Die moet je ook gewoon de mogelijkheid bieden om met vroegpensioen te gaan.”



“En we willen ook een hoger bedrag dan nu wordt geboden”, vervolgt de woordvoerder. Nu krijgen mensen eigenlijk het AOW-bedrag, wat je dan nog moet aanvullen met je spaargeld of toekomstig pensioen. Mensen met een laag inkomen, zoals schoonmakers, hebben die financiële ruimte niet.”



De FNV laat tot slot weten dat het deze week door gaat met acties. “We zijn ook al bezig met voorbereidingen voor latere acties als er geen of te weinig beweging komt. We komen pas aan tafel bij een nieuw voorstel.”