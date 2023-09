Ajax aangepakt na zomers vertrek: ‘Er waren beloftes, maar ik kreeg geen kans’

Zondag, 10 september 2023 om 18:28 • Mart van Mourik • Laatste update: 18:44

Mohamed Daramy kijkt niet met een gelukkig gevoel terug op zijn periode bij Ajax. Volgens de aanvaller, die afgelopen transferperiode de overstap maakte naar Stade Reims, heeft hij in Amsterdam niet de kansen gekregen die hem beloofd waren. “Toen ik erheen ging, was het plan anders”, stelt de Deense vleugelspits in gesprek met de krant Tipsbladet.

“Er was een ander plan toen ik daarheen overstapte”, zo blikt Daramy desgevraagd terug op zijn tijd bij Ajax. “Het verliep niet zoals gepland en ik kreeg niet de kansen die ik had moeten krijgen. Ik kan er nu niets meer aan veranderen natuurlijk. Het is zo gelopen en de trainers kunnen tussentijds ook andere beslissingen nemen of op eerdere besluiten terugkomen.”

“Er werd weinig geroteerd, daardoor was het moeilijk om me te laten zien”, vervolgt Daramy. "Dat vind ik jammer, maar je kan er ook van leren. Ik ben nog jong, er is nog tijd zat. Maar het was niet leuk en ik ben er ook niet aan gewend. Ik wil gewoon spelen, maar soms moet je aanvaarden dat de situatie anders is.”

Ook de komst van directeur voetbalzaken Sven Mislintat en trainer Maurice Steijn heeft de situatie van de Deens jeugdinternational niet kunnen veranderen. “Ik keek ernaar uit om hen te ontmoeten, maar ik wilde wel een duidelijk plan horen. Daar waren ze het mee eens, maar ik zag mezelf niet terug in het plan dat ze met mij hadden. Ik kreeg niet het gevoel dat ik een echte kans zou krijgen, daarom besloot ik om iets anders te zoeken”, aldus Daramy.