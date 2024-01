‘Advocaat en Curaçao willen liefst 6 Nederlandse spelers strikken richting WK’

Dick Advocaat wil Curaçao van een behoorlijke kwaliteitsimpuls voorzien om het WK van 2026 in de Verenigde Staten, Mexico en Canada te halen. Volgens Deporte Vigilante gaat technisch directeur Khalid Sinouh er alles aan doen om Tahith Chong (Luton Town), Riechedly Bazoer (AZ), Armando Obispo (PSV), Shurandy Sambo (PSV), Sontje Hansen (NEC Nijmegen) en Ruben Kluivert (FC Dordrecht) te overtuigen te kiezen voor een interlandcarrière met Curaçao.

Maandagmiddag meldde De Telegraaf dat Advocaat er nog maar eens een buitenlands avontuur aan vastplakt. De 76-jarige trainer is definitief de nieuwe bondscoach van Curaçao. Cor Pot, Kees Jansma en Casper van Eijck complementeren de technische staf van de Nederlander.

Eerder op de maandag maakte de de Curaçaose voetbalbond al bekend dat Khalid Sinouh was aangesteld als de nieuwe technisch directeur van de nationale selectie. Hij kreeg de taak om een nieuwe bondscoach aan te stellen en is er dus snel uitgekomen met Advocaat.

“De oefenmeester begint zijn bondscoachschap onder meer door deze week met diverse spelers in Nederland te praten", schreef de ochtendkrant al. In Curaçao denkt men te weten wie Advocaat en Sinouh willen strikken. Deporte Vigilante noemt de namen van Chong, Bazoer, Obispo, Sambo, Hansen en Kluivert.

Van de genoemde namen is enkel Chong daadwerkelijk op Curaçao geboren. Hoewel zijn wieg in Willemstad stond, groeide de buitenspeler op in Rotterdam. Verder zet Advocaat dus in op de komst van vier Eredivisionisten en mag ook Dordrecht-verdediger Kluivert dromen van een interlandcarrière.

Bazoer speelde in het verleden zes interlands namens Oranje, maar zou nog een interlandswitch kunnen maken. De vijf andere namen op het lijstje van Sinouh speelden tot dusver enkel jeugdinterlands namens Nederland.

Curaçao staat momenteel negentigste op de FIFA-wereldranglijst. Het degradeerde afgelopen jaar nog naar League B van de CONCACAF Nations League. Toch blijft de Curaçaose voetbalbond ambitieus met deelname aan het WK van 2026 als belangrijkste doelstelling.

Advocaat was in september ook al op weg bondscoach van Curaçao te worden, maar kon het toen niet eens worden over een dienstverband. Hij liet destijds weten dat er organisatorische problemen zijn die hem zouden kunnen tegenhouden.

