ADO maakt vier (!) doelpunten uit hoekschoppen; droomdebuut Van der Sande

Zondag, 3 september 2023 om 18:45 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:21

ADO Den Haag heeft in eigen huis een overtuigende zege geboekt in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van trainer Darije Kalezic kwam weliswaar op een vroege achterstand tegen Jong AZ, maar herstelde de schade daarna: 4-1. Jort van der Sande kende een droomdebuut door tweemaal het net te vinden. De overige twee treffers werden gemaakt door Matteo Waem, die eveneens voor het eerst scoorde namens ADO. Opvallend was dat alle ADO-doelpunten tot stand kwamen uit hoekschoppen. De Hagenaars hebben nu zeven punten uit vier duels verzameld, Jong AZ heeft een puntje minder.

Een overwinning voor ADO leek in de beginfase nog heel ver weg. In de vierde minuut stuurde Lewis Schouten vleugelaanvaller Jayden Addai diep. Laatstgenoemde bleef oog-in-oog met Hugo Wentges kalm: 0-1. ADO wanhoopte echter niet en kwam twintig minuten later op gelijke hoogte. Een hoekschop van Daryl van Mieghem kwam terecht bij Van der Sande, die raak kopte: 1-1. Nog voor rust wist ADO de voorsprong te grijpen en opnieuw kwam het doelpunt tot stand uit een hoekschop. Van Mieghem zag zijn corner via Jong AZ'er Mexx Meerdink bij Waem belanden, die via Finn Stam bij de tweede paal raak schoot: 2-1.

Nog geen vijf minuten voor rust was het duel beslist. Een hoekschop van Van Mieghem kon niet worden weggewerkt door de Alkmaarse defensie, waarna Van der Sande het laatste tikje gaf: 3-1. Het was goed mogelijk dat Jurre van Aken de bal even daarvoor al over zijn eigen doellijn had gewerkt, maar het doelpunt kwam op naam van Van der Sande. Ook de vierde treffer, in minuut 54, kwam tot stand uit een hoekschop. Wie anders dan Van Mieghem was de man van de hoekschop. De vleugelaanvaller zag zijn voorzet worden doorgekopt door Justin Che en weer stond Waem vogelvrij bij de tweede paal: 4-1.

Ondanks dat het ADO-publiek het 'Haags kwartiertje' uit volle borst aankondigde, gebeurde er in de slotfase weinig meer. Het tempo kwam laag te liggen en gescoord zou er niet meer worden, ondanks een grote schietkans voor Jong AZ'er Ro-Zangelo Daal. Na de 1-2 zege op FC Den Bosch boekt ADO zodoende zijn tweede zege op rij en heeft het de weg omhoog gevonden. Jong AZ heeft na de 3-1 zege op Telstar een tik moeten verwerken.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Roda JC Kerkrade 4 3 0 1 7 9 2 Jong PSV 4 3 0 1 0 9 3 MVV Maastricht 3 2 1 0 3 7 4 FC Eindhoven 3 2 1 0 3 7 5 FC Groningen 4 2 1 1 4 7 6 VVV-Venlo 4 2 1 1 3 7 7 SC Cambuur 4 2 1 1 2 7 8 ADO Den Haag 4 2 1 1 1 7 9 Jong AZ 4 2 0 2 -1 6 10 Helmond Sport 4 2 0 2 -2 6 11 Jong FC Utrecht 4 2 0 2 -2 6 12 Willem II 3 1 2 0 2 5 13 FC Dordrecht 4 1 2 1 0 5 14 FC Emmen 4 1 2 1 -1 5 15 NAC Breda 3 1 1 1 -1 4 16 De Graafschap 4 1 1 2 -2 4 17 TOP Oss 4 1 0 3 -2 3 18 FC Den Bosch 4 1 0 3 -2 3 19 Telstar 4 0 0 4 -5 0 20 Jong Ajax 4 0 0 4 -7 0