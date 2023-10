Elftal van de Week: Land schaart zich in illuster rijtje met Ihattaren en Babadi

Dinsdag, 3 oktober 2023 om 15:05 • Bart DHanis • Laatste update: 15:04

In samenwerking met Opta en de Keuken Kampioen Divisie stelt Voetbalzone wekelijks een Team van de Week samen met spelers die het best gepresteerd hebben op basis van statistieken.

Afgelopen vrijdag, zondag en maandag werd de achtste speelronde van het seizoen afgewerkt. ADO Den Haag en Willem II leveren, na hun overwinningen op respectievelijk MVV Maastricht en Jong AZ, allebei maar liefst drie spelers.

Het doel wordt deze week verdedigd door Thijs Jansen. De debutant in het doel van De Graafschap wist koploper, en inmiddels periodekampioen, Roda JC van scoren af te houden. Jansen verrichtte maar liefst acht reddingen en hiermee pakten de Superboeren een punt, waardoor ze nu vier wedstrijden op rij ongeslagen zijn in de Keuken Kampioen Divisie. Jansen werd de eerste doelman dit seizoen die acht reddingen verrichtte én de nul hield in een KKD-duel.

Uitgelicht:

ADO en Willem II leveren deze week de meeste spelers: allebei drie. ADO won knap met 0-3 bij MVV. Daryl van Mieghem was met een doelpunt en twee assists de grote man bij de Hagenaren. De laatste ADO-speler met twee assists in een KKD-duel was Ricardo Kishna in april 2022 (tegen VVV-Venlo). Ook Henri Koudossou en Jort van der Sande hebben deze week een plekje in het Elftal van de Week.

Willem II won met 0-2 op bezoek bij Jong AZ en boekte daarmee de eerste uitoverwinning van het seizoen. Erik Schouten en Raffael Behounek vormen daarom deze week het hart van de verdediging en Jesse Bosch heeft, dankzij zijn belangrijke doelpunt, een plekje op het middenveld.

Jong PSV scoorde dit weekend vier keer en wist knap de uitwedstrijd van SC Cambuur te winnen (3-4). Jason van Duiven en Tygo Land scoorden beiden twee keer, wat hen een plaats in het Elftal van de Week oplevert. Alleen Mohamed Ihattaren (17 jaar, 181 dagen) en Isaac Babadi (17 jaar, 250 dagen) scoorden op jongere leeftijd twee keer in een KKD-duel voor Jong PSV dan Tygo Land (17 jaar, 261 dagen).

Elftal van de Week: Thijs Jansen (De Graafschap); Joeri Schroijen (Helmond Sport), Erik Schouten (Willem II), Raffael Behounek (Willem II), Henri Koudossou (ADO Den Haag); Tygo Land (Jong PSV), Jort van der Sande (ADO Den Haag), Jesse Bosch (Willem II); Danzell Gravenberch (Telstar), Jason van Duiven (Jong PSV), Daryl van Mieghem (ADO Den Haag).