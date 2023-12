Uiterst pover Sparta laat zich lelijk te kijk zetten door ADO Den Haag

ADO Den Haag heeft zich woensdagavond geplaatst voor de laatste zestien in het TOTO KNVB Bekertoernooi. De ploeg van Darije Kalezic was in eigen huis met 2-0 te sterk voor Eredivisionist Sparta Rotterdam. Daryl van Mieghem en Joel Ideho verzorgden de doelpuntenproductie.

Deze week gingen de gedachten massaal terug naar het bekertreffen tussen ADO en Sparta uit 2020, toen doelman Luuk Koopmans raak kopte namens de thuisploeg en ADO daarmee in het bekertoernooi hield. De Hagenaars wonnen het duel uiteindelijk na strafschoppen.

Diezelfde Koopmans staat tegenwoordig onder contract bij Fortuna Sittard, dat zich dinsdag niet liet foppen door eerstedivisionist FC Eindhoven (0-2). Het onderonsje tussen ADO en Sparta werd wél gewonnen door de club uit de Keuken Kampioen Divisie.

Het duel was amper vijf minuten oud toen Van Mieghem een rebound tegen de touwen schoot. De buitenspeler zag ploeggenoot Sacha Komljenovic in eerste instantie nog op Nick Olij stuiten. De doelman van Sparta had vervolgens op de poging van Van Mieghem geen schijn van kans.

Sparta deed voetballend niet onder voor ADO, maar werd slechts sporadisch gevaarlijk voor het doel van de club uit de Hofstad. De beste kansen waren voor Van Mieghem, die eerst de paal raakte en vervolgens in de handen bij Olij schoot.

In de tweede helft nam Sparta meer risico, wat leidde tot een aantal schietkansen. Joshua Kitolano schoot echter wild over, terwijl Djevencio van der Kust in kansrijke positie eveneens net over mikte.

ADO beperkte zich in het laatste kwart tot verdedigen, maar sloeg in de omschakeling genadeloos toe. Drie minuten voor tijd maakte Ideho aan alle onzekerheid een einde door prachtig raak te schieten in de linkerbovenhoek: 2-0.

