ADO buigt 2-0 achterstand om in zege; NAC Breda wint na discutabele penalty

Vrijdag, 20 oktober 2023 om 22:00 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 22:26

FC Emmen heeft in eigen huis een een 2-0 voorsprong tegen ADO Den Haag volledig weggegeven. In eigen stadion kwam de ploeg van trainer Fred Grim op een 2-0 voorsprong, maar dat bleek niet genoeg: 2-3. In Dordrecht maakte de plaatselijke FC korte metten met een piepjong Jong Ajax (4-0). SC Cambuur wist ook de tweede wedstrijd onder de 'nieuwe' trainer Henk de Jong niet te winnen. De Leeuwarders speelden met 1-1 gelijk tegen MVV Maastricht.

FC Emmen - ADO Den Haag 2-3

Na een tamme openingsfase op De Oude Meerdijk kwam Emmen plots op voorsprong. ADO kreeg de bal niet goed weg en daar profiteerde Piotr Parzyszek optimaal van. De Poolse spits vond de korte hoek vanaf randje zestien: 1-0. De avond werd al snel nóg mooier voor de Drenten. Een schot van Ben Scholte belandde tegen de arm van Tyrese Asante: strafschop. Jari Vlak ging achter de bal staan en benutte het buitenkansje: 2-0.

ADO, dat tot halverwege de eerste helft nog geen kans had gecreëerd, volgde het efficiënte voorbeeld van de thuisploeg. Mohamed Hamdaoui gaf een prima voorzet en daar profiteerde de koppende Henk Veerman optimaal van bij de tweede paal: 2-1. Vlak dacht nog voor rust zijn tweede te maken, ware het niet dat zijn fraaie schot gepareerd werd door ADO-goalie Kilian Nikiema. Hij was even later kansloos bij een poging van Scholte, die zijn schot naast zag gaan.

Na rust bleef Emmen op zoek naar zijn derde treffer van de avond. Zo probeerde Joey Konings het middels een spectaculaire omhaal, die net over ging. Kansen bleven schaars in de tweede helft, al kwam Emmen in de slotfase meermaals dichtbij. Zo kon Julius Dirksen net niet binnenglijden en belandde een voorzet van Desley Ubbink via een ADO-verdediger tegen de Haagse lat.

ADO wist aan de andere kant in de slotfase wel genadeloos toe te slaan. Invaller Malik Sellouki reageerde het alertst en schoot van dichtbij binnen: 2-2. FC Emmen gaf het daarna nóg verder weg. Daryl van Mieghem leek tot tweemaal toe balverlies te lijden, maar schoot uiteindelijk via een verdediger van Emmen over goalie Jan Hoekstra heen raak: 2-3.

FC Dordrecht - Jong Ajax 4-0

Jong Ajax, dat aantrad met een zeer jong elftal, kwam halverwege de eerste helft bijna per toeval op achterstand. Ilias Sebaoui gaf met gevoel voor en zag zijn inzet tegen de lat belanden. Niet veel later konden de Zuid-Hollanders alsnog juichen. Ajax-goalie Charlie Setford verkeek zich totaal op een voorzet vanaf rechts, waardoor René Kriwak simpel kon binnenknikken: 1-0. Dordrecht was de betere ploeg, en kwam na iets meer dan een half uur op een dubbele voorsprong.

John Hilton zette uitstekend door en zag de bal overgenomen worden door teamgenoot Rocco Shein, die koelbloedig de verre hoek vond: 2-0. Daar bleef het niet bij. Ilias Bronkhorst werd in volledige vrijheid gevonden en vond de korte hoek: 3-0. Het was zijn eerste treffer voor Dordt. Na rust kwam Jong Ajax wat beter voor de dag, maar het kon de vierde treffer van Dordrecht niet voorkomen. Jop van den Avert knikte raak uit een hoekschop en tekende zo voor zijn eerste goal in het betaald voetbal: 4-0.

Jong AZ - TOP Oss 3-0

Op een kletsnat veld schoot Jong AZ vrijdagavond uit de startblokken. Mexx Meerdink werd weggestuurd door Finn Stam en rondde oog-in-oog met de doelman koeltjes af: 1-0. Vijf minuten later kwamen de beloftes uit Alkmaar al op een 2-0 voorsprong. Ro-Zangelo Daal dribbelde van de zijkant naar binnen, werd geen strobreed in de weg gelegd en kon uithalen in de lange hoek. In de tweede helft kwam Jong AZ zelfs nog met 3-0 voor. Jayden Addai kwam door in de rechterkant van het strafschopgebied en schoot laag langs doelman Mike Havekotte.

FC Eindhoven - Helmond Sport 1-2

Na goed doorzetten van Ozan Kökçü had Dyon Dorenbosch eigenlijk al in de vierde minuut op voorsprong moeten schieten. Laatstgenoemde stuitte van dichtbij echter op Wouter van der Steen. Aan de andere kant liet Giannis-Fivos Botos zich gelden. De Griek schoot vanaf randje zestien rakelings naast. Ogenblikken later werd het duel tijdelijk gestaakt, vanwege vuurwerk dat op het veld belandde vanuit het uitvak. Vlak na de onderbreking kwam Helmond op voorsprong. Na uitstekend doorzetten van Joeri Schroijen tikte Martijn Kaars van dichtbij binnen: 0-1. De feestvreugde was van korte duur. Van der Steen verwerkte een vrije trap van Kökçü niet goed, waardoor Evan Rottier kon binnentikken: 1-1.

Vlak na rust leverde Eindhoven-goalie Jorn Brondeel zomaar in bij Mohamed Mallahi. De rechtsbuiten kapte zijn tegenstander fraai uit en schoot tegen de lat. Kaars probeerde het ook, maar de scherpschutter deed zijn poging in de handen van Brondeel belanden. Helmond trok de goede lijn echter door en kwam via Botos op schitterende wijze op voorsprong. De Griek vond de bovenhoek met een poeier vanaf een meter of zestien: 1-2.

Eindhoven-fans konden hun frustratie niet verkroppen en gooiden voorwerpen op het veld: duel tijdelijk gestaakt. Na de onderbreking en vlak voor tijd liet Mawouna Amevor na de 2-2 te maken, waarna er nieuwe voorwerpen op het veld kwamen. Scheidsrechter Jesse Rozendal leek het duel definitief te staken, maar besloot na overleg toch door te laten spelen. Desondanks kwam de thuisploeg niet meer tot scoren, ondanks dat August Priske Flyger en Sven Simons diep in blessuretijd nog dichtbij kwamen.

FC Den Bosch - VVV-Venlo 1-2

Kacper Kostorz, de Poolse topschutter van de Brabanders, noteerde de eerste serieuze kans van de wedstrijd. Van dichtbij stuitte hij echter op Jan de Boer. De goalie hield zijn doel echter niet lang droog. Ilias Boumassaoudi sneed vanaf links naar binnen en krulde de bal heerlijk binnen in de verre hoek: 1-0. VVV wist vrijwel niets te creëren. Vlak voor rust zetten de Limburgers even aan, maar verder dan een kopbal, die over ging, leken ze niet te komen. Op slag van rust kregen de bezoekers alsnog een reuzenkans. Levi Smans had vanaf randje zestien echter een slappe inzet in huis.

De Venlonaren trokken de stijgende lijn van het einde van de eerste helft na rust door. Binnen drie (!) minuten na rust stond de ploeg opeens op een voorsprong. Allereerst schoot Dylan Timber fraai raak met een volley. Het was zijn eerste treffer voor de club. VVV kreeg vleugels en kwam ook op 1-2. Martijn Berden stoomde op aan de rechterkant en ramde de bal hoog in de korte hoek. Het duel was echter verre van gespeeld. Tussen de twee goals zaten volgens Opta slechts 54 seconden: een record.

Zo had Teun van Grunsven voor de 2-2 moeten zorgen, nadat De Boer flaterde. Eerstgenoemde schoot echter van dichtbij over. Nick de Groot schoot ogenblikken later ook van dichtbij over. Aan de druk van Den Bosch kwam plots ten einde, toen Gedion Zelalem direct rood kreeg voor een tackle met twee benen naar voren. Ogenblikken later werd het duel gestaakt, doordat supporters van de thuisploeg voorwerpen op het veld gooiden. In het restant van de wedstrijd wist Den Bosch niets meer aan de achterstand te doen, waardoor het slechts zeventiende staat.

MVV Maastricht - SC Cambuur 1-1

Na een sterke beginfase kreeg MVV na twintig minuten eindelijk waar het recht op had. Koen Kostons volleerde een voorzet van Lars Schenk laag in de hoek: 1-0. Na de openingstreffer liet Cambuur van zich zien. Michael Breij schoot de bal van buiten het strafschopgebied tegen de binnenkant van de paal, maar niet in het doel. Even later kwam de ploeg van Henk de Jong toch op gelijke hoogte. Milan Smit werkte een voorzet van Roberts Uldrikis hoog tegen de touwen: 1-1. Na de gelijkmaker kreeg Kostons nog een bijna niet te missen kans op de 2-1, maar hij kreeg de bal voor een leeg doel nog naast. In het tweede bedrijf kwamen beide ploegen niet echt tot grote kansen, waardoor de punten gedeeld worden door Cambuur en MVV.

NAC Breda - Telstar 3-1

Telstar kwam verrassend op voorsprong in Breda. Zakaria Eddahchouri werd geen strobreed in de weggelegd en haalde verwoestend en buiten bereik van Tein Troost uit: 0-1. Tien minuten later gaf scheidsrechter Nick Smit een merkwaardige penalty aan NAC. Hij had hands geconstateerd bij Mitch Apau, die zijn handen langs zijn lichaam leek te hebben. De strafschop werd vervolgens door Dominik Janosek omgezet in doelpunt. In de tweede helft nam NAC door doelpunten van Matthew Garbett en Tom Boere afstand van Telstar. Dankzij de overwinning is Jean-Paul van Gastel nog altijd ongeslagen met NAC.

Hands of niet? ?? Dominik Janošek benut de strafschop voor NAC Breda ??#nactel — ESPN NL (@ESPNnl) October 20, 2023

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Roda JC Kerkrade 10 7 2 1 17 23 2 ADO Den Haag 10 6 3 1 7 21 3 Willem II 10 6 2 2 6 20 4 FC Emmen 10 5 3 2 5 18 5 VVV-Venlo 11 5 3 3 0 18 6 FC Dordrecht 10 4 5 1 8 17 7 FC Eindhoven 10 4 5 1 4 17 8 De Graafschap 10 5 2 3 1 17 9 NAC Breda 11 5 2 4 0 17 10 Helmond Sport 10 5 1 4 5 16 11 Jong AZ 10 4 2 4 1 14 12 SC Cambuur 11 4 2 5 -1 14 13 Jong PSV 9 4 1 4 -6 13 14 FC Groningen 10 4 1 5 3 13 15 Jong FC Utrecht 9 3 2 4 -7 11 16 MVV Maastricht 11 3 2 6 -4 11 17 FC Den Bosch 11 3 0 8 -7 9 18 Telstar 11 2 1 8 -11 7 19 Jong Ajax 10 1 2 7 -12 5 20 TOP Oss 10 1 1 8 -9 4