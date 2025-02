AD deelt opmerkelijk detail over trainingskamp Feyenoord: 'Hij was er niet bij'

Journalist Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad heeft een reconstructie geschreven over de aanhoudende blessureproblemen bij Feyenoord. In zijn uitgebreide analyse doet de clubwatcher een opmerkelijke onthulling over het afgelopen trainingskamp van de Rotterdammers.

Sinds het vertrek van Arne Slot vonden er veel wijzigingen plaats in de medische staf van Feyenoord. Om die reden verwelkomde Brian Priske eind vorig jaar een oude bekende, die als performance coach tekende in De Kuip.

De komst van Belg Thomas Carpels (35) werd door algemeen directeur Dennis te Kloese groots aangekondigd bij ESPN. Zijn tussentijdse komst moest uitweg bieden.

“Er is echter één detail, zo blijkt begin januari: Carpels is er in Marbella helemaal niet bij”, aldus Gouka. “De nieuwe fysiektrainer van Feyenoord is al wel begonnen aan zijn nieuwe baan in Rotterdam, maar hij wordt die maand ook vader.”

Volgens Gouka wist Feyenoord dit al lange tijd. “De Belg had dat vooraf keurig gemeld tijdens de sollicitatiegesprekken, de reden voor zijn absentie is dan ook geen onderwerp van discussie.”

“Maar tegelijk is het toch ook veelzeggend: het door blessures geplaagde Feyenoord prepareert zich in Spanje voor een aantal cruciale maanden, maar de nieuwe performance-specialist is er niet bij”, aldus Gouka.

Gouka trekt een pijnlijke conclusie. “Feyenoord wordt dit seizoen vanaf dag 1 overspoeld door blessureleed en ander fysiek ongemak, steeds opnieuw. De Kuip is een soort 'Medisch Centrum Priske' geworden.”