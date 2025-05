'Achterlijke speler' bij Ajax - Twente wordt compleet afgemaakt

Kenneth Perez heeft in de rust van Ajax - FC Twente hard uitgehaald naar Mees Hilgers. De verdediger veroorzaakte in de eerste helft een onnodige vrije trap door Youri Regeer in de rug te duwen. Uit die vrije trap viel de 1-0 van Ajax, ingekopt door Jordan Henderson. Voor Perez was het reden om Hilgers stevig de maat te nemen bij ESPN.

“Uiteindelijk komt die goal voort uit een overtreding van – ja, sorry dat ik het zeg – die achterlijke Hilgers,” begon Perez scherp.

“Sinds Hilgers international van Indonesië is geworden, lijkt het wel alsof hij denkt dat hij een wereldspeler is." De verdediger debuteerde in oktober 2024 voor zijn moederland. "Hij wil laten zien hoe sterk hij is, maar dat doet hij op totaal verkeerde momenten.”

Perez ergerde zich zichtbaar aan het gedrag van de 24-jarige verdediger. “Elk duel verliest hij van Brobbey Brobbey. Hij blijft maar duwen, trekken… Terwijl het echt niet verboden is om je hersens te gebruiken als verdediger. Je kunt sterk zijn, maar gebruik het dan op de juiste momenten. Nu was het gewoon dom.”

Volgens de analist is Hilgers ver verwijderd van zijn topvorm. “Hij is echt helemaal van het padje. Je ziet het aan alles. In plaats van rustig te blijven, wil hij zich bewijzen, maar dat werkt averechts. Door zijn actie ligt die bal er uiteindelijk in.”

De 1-0 van Henderson bleek op dat moment het verschil bij rust. Ajax leidde in de Johan Cruijff ArenA, terwijl FC Twente moeite had om in het spel te komen.