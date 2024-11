AC Milan verslaat Real Madrid mede dankzij fraaie goal Reijnders voor het eerst in 15 jaar

AC Milan heeft dinsdagavond een uiterst knappe overwinning geboekt in de Champions League. In het Santiago Bernabéu waren i Rossoneri met 1-3 te sterk voor Real Madrid. Vinícius Júnior maakte uit een strafschop de enige treffer voor de Koninklijke, terwijl Malick Thiaw, Álvaro Morata en Tijjani Reijnders de Milanese doelpuntenproductie verzorgden. Beide teams staan na vier speelronden op zes punten.

Met Reijnders in de basis begon AC Milan voortvarend aan het duel in de Spaanse hoofdstad. Christian Pulisic legde in de twaalfde speelminuut de bal uit een hoekschop op het hoofd bij Malick Thiaw, die op overtuigende wijze raak kopte: 0-1.

Het duurde ruim tien minuten voordat Real Madrid orde op zaken kon stellen. In het zestienmetergebied werd Vinícius Júnior onderuitgehaald door Emerson Royal, waarna arbiter Slavko Vincic een strafschop toekende aan de aanvaller van de Koninklijke. Vini schoot raak met een panenka: 1-1.

De thuisploeg had veel moeite met Milan, dat bleef zoeken naar een nieuwe voorsprong. Die werd vijf minuten voor rust gevonden na slordig uitverdedigen van Aurélien Tchouaméni nam Pulisic over. De Amerikaans international bediende Rafael Leão, wiens schot gestopt werd door doelman Andriy Lunin. Uit de rebound maakte de uitgefloten Morata alsnog de 1-2.

In de tweede helft liep de achterstand nog verder op voor Real Madrid. Het waarschuwingsschot van Morata op de kruising schudde de ploeg van Ancelotti niet wakker, want vier minuten na de doelpoging kwam Milan op 1-3.

Reijnders zette zelf de aanval op en speelde zich op fraaie wijze vrij op het middenveld. Na een sprint van Leão kreeg Reijnders de bal terug ter hoogte van de penaltystip, waarna hij Lunin hard door zijn benen schoot.

In de slotfase dacht Real Madrid via Antonio Rüdiger nog wel de aansluitingstreffer aan te tekenen, maar die werd op advies van VAR Pol van Boekel afgekeurd wegens buitenspel. Het was de eerste keer in vijftien jaar dat AC Milan won in het Santiago Bernabéu.