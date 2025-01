AC Milan treft aartsrivaal Inter in finale Supercoppa na zege tegen Juventus

AC Milan heeft zich geplaatst voor de finale van de Supercoppa en treft daarin aartsrivaal Inter. In een spannend duel tegen Juventus, dat in de eerste helft door Kenan Yildiz op 1-0 kwam, zorgde Christian Pulisic na rust voor de gelijkmaker. Het was echter een ongelukkig eigen doelpunt van Federico Gatti dat de beslissing bracht: 1-2 voor Milan.

Bij Juventus had Trainer Thiago Motta een basisplaats ingeruimd op het middenveld voor Teun Koopmeiners. Aan de kant van AC Milan stond Tijjani Reijnders in de basis en begon Silvano Vos op de bank.

Na twintig minuten spelen was het Yildiz die de wedstrijd openbrak. Na een heerlijke steekpass schoot de Turk met zijn rechter snoeihard raak in de korte hoek: 1-0. Op slag van rust kreeg Yildiz ook de kans op de 2-0, maar zijn inzet werd knap gekeerd door Mike Maignan.

Na rust bloedde de wedstrijd dood, totdat AC Milan na zeventig minuten spelen een penalty kreeg. Pulisic ging achter de bal staan en schoot hem met het nodige fortuin door het midden binnen: 1-1.

Amper vijf minuten later had de ploeg van nieuwe trainer Sérgio Conceição de wedstrijd volledig omgedraaid. Yunus Musah ging er vandoor op rechts en zag zijn voorzet via Gatti ongelukkig bij de eerste paal het doel ingaan: 1-2.

AC Milan neemt het in de finale op tegen rivaal Inter. De beladen wedstrijd wordt maandag om 20.00 uur Europese tijd gespeeld in Riyad.