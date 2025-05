AC Milan-supporters zorgen voor schokmoment in de 20ste minuut

De frustratie van de supporters van AC Milan over het beleid van de Amerikaanse eigenaren bereikte zaterdagavond een nieuw dieptepunt. Tijdens de laatste thuiswedstrijd van het seizoen, tegen AC Monza (2-0 winst), lieten duizenden fans op spectaculaire wijze van zich horen in het San Siro. Met een duidelijk boodschap en een massaal stadionprotest richtten zij hun pijlen op de directie: “Go Home”.

Ruim voor de aftrap hadden zich al tussen de 3.000 en 5.000 supporters verzameld bij het clubkantoor van Milan, gewapend met spandoeken en spreekkoren waarin ze het vertrek eisten van de voltallige clubleiding. De onvrede richtte zich niet alleen op de Amerikanen in de bestuurskamer, maar ook op het ontbreken van clubicoon Paolo Maldini in de sportieve leiding.

De protestmars trok vervolgens richting het stadion, waar de Curva Sud zich niet stil zou houden. De ultras namen plaats op de tribunes, maar zouden daar niet lang blijven. In de twintigste minuut lichtten ze massaal hun telefoons op en vormden in het vak een duidelijk statement: "GO HOME", in hoofdletters en in het Engels, gericht aan de Amerikaanse eigenaren.

Kort daarop verliet het gros van de harde kern het stadion onder applaus van het overgebleven publiek. Eerder deze week had de Curva Sud in een verklaring al aangekondigd de clubleiding 'alleen achter te laten met hun schaamte' tijdens de seizoensafsluiting. Die belofte werd in stijl nagekomen.

Ook buiten het stadion gingen de protesten na het fluitsignaal gewoon verder. De teleurstelling bij de achterban is dan ook groot: Milan begon het jaar nog met winst in de Supercoppa Italiana, maar verloor de finale van de Coppa Italia van Bologna en stelde ook in de competitie zwaar teleur.

Milan staat zevende in de Serie A en is zelf uitgevoetbald, maar zou op de slotdag nog ingehaald kunnen worden door nummer acht Fiorentina.