AC Milan neemt na ruim vijf jaar afscheid van Stefano Pioli

Stefano Pioli vertrekt na ruim vijf jaar bij AC Milan, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. De geruchten over een voortijdig vertrek uit Milaan gingen al langer rond en nu is dus zeker dat de 58-jarige trainer zaterdagavond in het thuisduel met US Salernitana voor het laatst aan de zijlijn zal staan bij i Rossoneri. Pioli beschikte nog over een contract tot medio 2025.

De Italiaan stond sinds oktober 2019 voor de groep bij de rode club uit Milaan en zou sindsdien 239 wedstrijden voor zijn rekening nemen. Zaterdagavond wordt zijn 240ste in dienst. Pioli loodste Milan in het seizoen 2021/22 naar de landstitel in de Serie A. Dit seizoen moest de club aanzien hoe aartsrivaal Inter, nota bene na een onderling duel, beslag legde op de landstitel.

Milan bedankt Pioli en zijn technische staf op de website. “Stefano’s professionaliteit en menselijke aanpak hebben aanzienlijk bijgedragen aan de groei van de ploeg en belichaamden de kernwaarden van de club vanaf de eerste dag.”

Pioli wil op zijn beurt de club bedanken om onderdeel te mogen zijn van de geschiedenis van Milan. “Hij is de eigenaar, het management, het team, de staf en iedereen binnen de club zeer dankbaar voor hun steun en buitengewone toewijding”, laat Milan weten op de website. “Hij wil ook de fans bedanken die Milan door de jaren heen gesteund hebben met hun onvoorwaardelijke support.”

Milan eindigde dit seizoen op de tweede plaats in de Serie A. De achterstand op landskampioen Inter bedraagt momenteel liefst negentien punten. In de Europa League werd de ploeg in de kwartfinale uitgeschakeld door AS Roma.

Julen Lopetegui was lang in beeld als opvolger van Pioli en was zelfs al in vergevorderde onderhandelingen met de club. Begin mei kwam naar buiten dat de Spanjaard tóch voor West Ham United koos en inmiddels is hij ook gepresenteerd door the Hammers.

Milan is nu druk bezig met de komst van Paulo Fonseca, zo meldde Fabrizio Romano eerder op de vrijdag. De 51-jarige trainer beschikt over een aflopend contract bij LOSC Lille. Fonseca stond tussen 2019 en 2021 al 102 wedstrijden aan het roer bij Roma.

