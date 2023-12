‘AC Milan laat oog vallen op viervoudig international van Jong Oranje’

Finn van Breemen is op de radar van AC Milan verschenen, zo meldt Corriere dello Sport. Volgens de Italiaanse sportkrant hebben i Rossoneri ‘veel scoutingsmateriaal’ verzameld over de twintigjarige verdediger die afgelopen zomer een transfer van ADO Den Haag naar FC Basel maakte.

“Ruimte voor groei in ontwikkeling, een interessant prijskaartje en potentie”, zo wordt Van Breemen omschreven door Corriere dello Sport.

De centrale verdediger groeide direct na zijn komst bij Basel uit tot een onbetwiste basisspeler. Het afgelopen half jaar kwam hij tot negentien officiële duels namens de Zwitserse topclub, terwijl hij in september van dit jaar debuteerde bij Jong Oranje.

De Italiaanse sportkrant heeft de inmiddels viervoudig jeugdinternational uitgebreid geanalyseerd. “Van Breemen is een regisseur in de achterhoede, sterk met het hoofd en op aanvallend vlak. Hij bouwt op, geeft leiding aan de defensie en kan ook nog vrije trappen nemen.”

“Van Breemen is een steunpilaar bij Jong Oranje en heeft twee bekende leermeesters gehad bij ADO: Dirk Kuijt en Dick Advocaat.”

De jonge verdediger liet afgelopen oktober tegenover Voetbal International nog weten groot te dromen. “Uiteindelijk is mijn doel om op een dag het hoogste niveau in het voetbal te bereiken. En dan maakt het me op dit moment niet uit waar dat is.”

“Ik wil in een topcompetitie spelen en in de Champions League”, zei Van Breemen ambitieus. “Dat is het grote doel en ik geloof in een goede afloop. Ik zal er in ieder geval alles aan doen om te slagen.”

