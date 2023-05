Finn van Breemen staat voor droomtransfer door bod van een miljoen

Zaterdag, 13 mei 2023 om 21:29 • Rian Rosendaal

FC Basel is bereid om ver te gaan voor Finn van Breemen. Het Algemeen Dagblad meldt zaterdag namelijk dat de Zwitserse grootmacht een eerste bod van een miljoen euro heeft neergelegd bij ADO Den Haag voor de pas twintigjarige verdediger. Volgens bronnen beschikt Van Breemen over een afkoopsom van een miljoen in zijn tot medio 2026 contract, waardoor de kans zeer realistisch lijkt dat Basel daadwerkelijk zaken kan gaan doen in Den Haag.

In de geschiedenis van ADO werden slechts vijf spelers voor meer dan een miljoen verkocht: Wesley Verhoek (1,5 miljoen), Michiel Kramer (1,5 miljoen), Nasser El Khayati (1,7 miljoen), Daryl Janmaat (1,8 miljoen) en Björn Johnsen (2,3 miljoen). Mocht Van Breemen daadwerkelijk bij Basel tekenen, dan wordt hij ploeggenoot van landgenoot Wouter Burger. De Zwitsers wonnen donderdag met 1-2 van Fiorentina en hebben goede papieren om de finale van de Conference League te behalen. Mogelijke tegenstander wordt dan AZ, dat slechts met 2-1 verloor bij West Ham United.

Van Breemen maakt dit seizoen een stormachtige ontwikkeling door in het shirt van ADO. Onder de vertrekkende Dick Advocaat groeide de nog jonge centrale verdediger uit tot een vaste waarde, wat dus ook Basel is opgevallen. De teller staat inmiddels op 22 wedstrijden namens de club waar hij de gehele jeugdopleiding doorliep. Van Breemen deed vrijdagavond nog negentig minuten mee in de laatste thuiswedstrijd van het seizoen tegen FC Dordrecht (2-2).

Advocaat hield Van Breemen maandag tegen Jong Ajax (4-2) nog de gehele wedstrijd op de bank. Het toptalent van ADO stond toen al in de zeer nadrukkelijke belangstelling van Basel, dat in eerste instantie drie miljoen euro zou willen betalen. "Ik hoop voor die jongen dat het doorgaat, want hij verdient het. Hij heeft zich stormachtig ontwikkeld bij ons." ADO vertraagt de mogelijke transfer echter door geen duidelijkheid te geven, zo werd maandag duidelijk. "Het duurt ontzettend lang, zoals alles bij ADO te lang duurt", foeterde Advocaat voor de camera van ESPN.