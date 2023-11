‘Grote naam’ stelt flink teleur bij Jong Oranje: ‘Er ging zoveel fout’

Zaterdag, 18 november 2023 om 11:57 • Wessel Antes

Marciano Vink is nog niet onder de indruk van de huidige lichting van Jong Oranje, zo zegt hij in Voetbalpraat. De analist van ESPN was donderdagavond aanwezig tijdens het EK-kwalificatieduel met Jong Gibraltar (1-0 winst) en zag weinig lichtpuntjes in het elftal van trainer Michael Reiziger. Op Chelsea-linksback Ian Maatsen is Vink het meest kritisch.

Jong Oranje wist donderdag slechts met 1-0 te winnen van de leeftijdsgenoten uit Gibraltar. Een doelpunt van Noah Ohio was genoeg om het beloftenelftal uit de dwergstaat te verslaan. Maatsen was, als speler van Chelsea, op papier de grote naam in de basiself van Reiziger. De linkspoot kon Vink echter niet bekoren.

“Maatsen zat tijdens de vorige interlandperiode bij Oranje en die heb ik vooraf (tijdens de analyse, red.) beschreven zoals ik hem kende”, opent Vink. “Maar dat viel bitter tegen in de wedstrijd. Waar dat door kwam, geen idee, maar er ging zoveel fout.” Maatsen wacht nog op zijn debuut voor het Nederlands elftal, maar speelde al wel 13 jeugdinterlands voor Jong Oranje. In de rust werd hij donderdag vervangen door Ajacied Anass Salah-Eddine.

Niet alleen Maatsen maakte een slechte beurt. “Het hele Nederlands elftal speelde de eerste helft gewoon slordig. Ze hadden veel tijd nodig aan de bal.” Ajacieden Devyne Rensch en Kenneth Taylor, die normaliter steevast kunnen rekenen op een basisplaats, kregen rust van Reiziger. Taylor moest in het tweede bedrijf echter alsnog opdraven om creativiteit in de ploeg te brengen.

Lichtpuntje

Vink zag één groot lichtpuntje in Jong Oranje. FC Basel-verdediger Finn van Breemen. “Hij was de enige die mij opviel. Die vond ik écht goed spelen. Met Basel staat hij stijf onderaan, maar nu speelde hij erg goed.” Van Breemen, die afgelopen zomer naar Zwitserland verkaste, speelde donderdag pas zijn tweede jeugdinterland voor Jong Oranje.

Ook aanvaller Noah Ohio (Standard Luik) deed het redelijk volgens Vink. “Hij is bedrijvig, soms ook druistig, maar hij deed wel zijn ding. In de tweede helft, met de inbreng van Taylor en Salah-Eddine, kwam er meer energie en schwung in.”

Jong Oranje komt maandagavond opnieuw in actie, wanneer de leeftijdsgenoten uit Zweden in Boras de volgende tegenstander zijn. Het elftal van Reiziger walst tot dusver door Groep C van de EK-kwalificatie heen. Na vijf duels heeft Jong Oranje vijftien punten verzameld. De Nederlandse talenten wisten veertien keer te scoren en kregen nog geen doelpunt tegen.