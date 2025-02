AC Milan beleeft horroravond in Turijn ondanks treffer Tijjani Reijnders

AC Milan heeft een pijnlijke nederlaag geleden in de Serie A. Op bezoek bij Torino kwam de ploeg van trainer Sérgio Conceição op een vroege achterstand door een kolderiek eigen doelpunt, waar Mike Maignan en Malick Thiaw bij betrokken waren. Nadat Christian Pulisic een strafschop miste, leek Milan alsnog een punt te redden dankzij een treffer van Tijjani Reijnders. Niets bleek echter minder waar, want nog geen twee minuten na de gelijkmaker maakte Torino de laatste treffer van de avond: 2-1. Milan blijft zodoende steken op plek zeven en lijdt uiterst kostbaar puntenverlies met het oog op Champions League-kwalificatie.

In een poging de Champions League-uitschakeling tegen Feyenoord te verwerken koos Conceição ervoor om al zijn aanvallende sterren op te stellen: Pulisic, João Félix, Rafael Leão en Santiago Gimenez. Reijnders vormde het blok voor het middenveld met Yunus Musah. De plek van de geblesseerde Kyle Walker werd ingenomen door Álex Jiménez.

Milan kende een dramatische start in Turijn, waar het na een uiterst kolderiek moment in de vijfde minuut op achterstand kwam. Een diepe bal kwam tussen Maignan, Thiaw en Antonio Sanabria terecht. Maignan was er eerder bij dan Sanabria en dus leek er niets aan de hand, ware het niet dat de doelman keihard tegen ploeggenoot Thiaw aanschoot. Tot ieders verbijstering vloog de bal het doel in: 1-0.

Milan moest zodoende vol aan de bak om nog met een resultaat mee naar huis te nemen. De ploeg van Conceição genoot het balbezit en probeerde het onder meer via Pulisic en Leão, wiens pogingen gekeerd werden door de defensie van de thuisploeg. Gimenez kwam wel tot een schot op doel, maar de voormalig Feyenoord-ster stuitte op de uitstekend keepende Vanja Milinkovic-Savic, die met de minuut in de wedstrijd groeide.

Na een half uur kreeg Milan uitgelezen mogelijkheid om alsnog op gelijke hoogte te komen, toen ex-Feyenoorder Marcus Pedersen hands maakte. Pulisic pakte zijn verantwoordelijkheid, maar Captain America moest zijn meerdere erkennen in Milinkovic-Savic.

Ook na rust ging Milan nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker. João Félix sneed naar binnen en zocht de verre hoek, waar Milinkovic-Savic precies goed stond opgesteld. Na goed voorbereidend werk van Gimenez en Pulisic kwam ook Reijnders in scoringspositie. De Oranje-international probeerde het door met midden en zag Milinkovic-Savic al richting de hoek duiken. De teen van de Servische goalie voorkwam alsnog een Milanese feestje.

Aan de overkant was het eerste balcontact van invaller Gvidas Gineitis bijna direct goud waard. Yann Karamoh legde goed terug op de twintigjarige Litouwer, die een halve meter naast schoot. Langzaam maar zeker leek Milan af te stevenen op een nederlaag. De beslissing om Reijnders hoger op het veld te posteren, waar de ex-AZ'er voor de komst van João Félix floreerde, leek Milan een punt op te leveren. Reijnders schoot keihard raak na matig uitverdedigen van Torino: 1-1.

De gelijke stand bleef nog geen twee minuten op het bord staan. Milan stond te slapen toen Torino een vrije trap snel mocht nemen. Sanabria nam de bal snel op Gineitis, die andermaal een goed schot loste en Milan ditmaal niet met een waarschuwing liet wegkomen: 2-1. In blessuretijd kwam Milan nog eenmaal dichtbij. Echter kopte Strahinja Pavlovic voorlangs.