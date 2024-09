Absolute wereldgoal Trenskow en twee rode kaarten FC Groningen helpen sc Heerenveen aan derbyzege

Robin van Persie heeft met sc Heerenveen de Derby van het Noorden winnend besloten. FC Groningen kwam in een bijzonder vermakelijke wedstrijd nog wel op voorsprong, maar dolf na een wereldgoal van Jacob Trenskow en twee Groningse rode kaarten in twintig minuten tijd wel het onderspit: 2-1.

FC Groningen begon met exact dezelfde elf als een week eerder, toen in eigen huis laat en knap gelijkgespeeld werd tegen Feyenoord (2-2). Bij sc Heerenveen was er één wijziging ten opzichte van het verloren duel met FC Twente (2-0). Nikolai Hopland nam de plek van Sam Kersten centraal achterin in.

Al heel vroeg in de wedstrijd keek Van Persie lijdzaam toe hoe zijn ploeg weer op achterstand kwam. Luciano Valente profiteerde van balverlies van Espen van Ee en trof met zijn linkerpoot de korte hoek, waardoor Mickey van der Hart na acht minuten voetballen zijn clean sheet al zag verdwijnen.

Lang duurde die voorsprong niet tijdens een bijzonder enerverende openingsfase. Trenskow noteerde met een werkelijk fantastische treffer al snel de gelijkmaker. Uit een afgeslagen corner volleerde de Deen de bal op fenomenale wijze in de kruising: 1-1.

Aangemoedigd door de fans in het Abe Lenstra Stadion ging Heerenveen op zoek naar de voorsprong. Luuk Brouwers was daar al snel dicht bij, maar zijn inzet strandde op de paal. Even later was daar opnieuw een kans voor de middenvelder, die ditmaal over mikte.

De overtuigend spelende Friezen gingen in de tweede helft verder waar zij gebleven waren. Etienne Vaessen greep tot tweemaal toe formidabel in met reddingen op pogingen van weer Brouwers en Simon Olsson. Even later stuitte ook Trenskow op de van RKC overgekomen goalie.

Na ruim een uur spelen maakte de promovendus het wat makkelijker voor de thuisploeg. Marvin Peersman kwam met gestrekt been in en na een VAR-ingreep veranderde de kleur kaart van scheidsrechter Dennis Higler van een gele naar een rode.

Het leverde in overtal vrij snel een voorsprong op voor Heerenveen. Ion Nicolaescu stond met zijn rug naar het Groningen-goal, maar wist Thijmen Blokzijl van zich af te werken en uit de draai af te werken: 2-1.

Daarmee was de gifbeker nog niet leeg voor de bezoekers, die het duel niet met tien man uit zouden spelen. Een harde charge van Brynjolfur Willlumsson leverde in eerste instantie ook geel op, maar ook bij Willumsson werd na een VAR-interventie de gele kaart ingeruild voor een rode.

Zo won Heerenveen een enerverende Derby van het Noorden en weten Van Persie en zijn ploeg na twee verliespartijen op rij weer wat winnen is. Groningen verliest voor het eerst dit seizoen een wedstrijd in de Eredivisie.