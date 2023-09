‘Absolute droomtransfer kan De Ligt uit pijnlijke situatie in München verlossen’

Donderdag, 28 september 2023 om 11:21 • Wessel Antes • Laatste update: 11:23

FC Barcelona denkt eraan concreet te worden voor Matthijs de Ligt, die bij Bayern München momenteel genoegen moet nemen met een plek op de bank. Dat nieuws brengt het Catalaanse Mundo Deportivo donderdag naar buiten. De 24-jarige verdediger ligt in de Allianz Arena nog tot medio 2027 vast, maar moet dit seizoen Kim Min-Jae en Dayot Upamecano voor zich dulden. Zodoende ruikt Barça kansen om de 42-voudig international voor een aantrekkelijke prijs op te pikken.

Deco, sportief directeur bij Barcelona, moet op de transfermarkt op zoek naar buitenkansjes om zijn selectie te versterken. De Portugees moet het vanwege de financiële situatie van de club voornamelijk hebben van goedkope spelers of huurtransfers. Zo wist hij João Félix en João Cancelo, die bij Atlético Madrid en Manchester City niet op veel speeltijd hoefden te rekenen, al tijdelijk over te nemen. Ook voor De Ligt zou een dergelijke huurconstructie in januari een uitweg kunnen bieden. De fysiek sterke mandekker kwam dit seizoen onder Thomas Tuchel pas 126 minuten in actie bij Bayern.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De Ligt is niet de enige speler die op het lijstje staat in Barcelona. Ook Jadon Sancho, Anthony Martial, Jorginho en Nico Williams worden gelinkt aan de Europese grootmacht. Met name Martial, Jorginho en Williams zijn daarbij interessante opties, daar zij bij hun huidige werkgever over een aflopend contract beschikken. Voor Sancho geldt dat het erop lijkt dat Manchester United niet rouwig zou zijn om een (tijdelijk) vertrek van de Engelsman. De vleugelspits kan niet langer door een deur met Erik ten Hag, die hem aansprak op zijn inzet tijdens trainingen.

Indien Barcelona concreet wordt voor De Ligt, kan hij zich mogelijk gaan voegen bij boezemvriend Frenkie de Jong. Daarnaast zou hij opnieuw een topcompetitie aan zijn palmares toevoegen, na avonturen in de Serie A (Juventus) en Bundesliga (Bayern München). De Ligt staat sinds vorige zomer onder contract bij Bayern, dat liefst 67 miljoen euro voor hem neertelde. Sindsdien kwam hij 47 keer in actie voor der Rekordmeister, waarin hij goed was 4 doelpunten en 1 assist. Volgens Transfermarkt is De Ligt nog altijd 75 miljoen euro waard, waarmee een permanente transfer naar Barcelona in ieder geval uitgesloten lijkt.