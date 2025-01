Aanvoerder van Heracles Almelo kan door fraaie transfer de Europa League in

FC Midtjylland maakt serieus werk van Brian De Keersmaecker, zo meldt journalist Jeroen Kapteijns namens De Telegraaf. De Deense topclub zou zelfs al een bod hebben uitgebracht op de 24-jarige middenvelder van Heracles. De Keersmaecker ligt nog tot medio 2028 vast in Almelo.

De verwachting is dat Midtjylland in de komende dagen doorpakt voor De Keersmaecker, die veruit de belangrijkste speler is in de selectie van trainer Erwin van de Looi. Volgens het Duitse Transfermarkt is de sterkhouder 1,8 miljoen euro waard.

Heracles nam De Keersmaecker in 2023 voor zo’n 400.000 euro over van FC Eindhoven. De Belg genoot een groot deel van zijn jeugdopleiding bij Club Brugge, maar brak uiteindelijk door bij het Antwerpse Beerschot.

Vrijdagavond deed De Keersmaecker niet mee tegen FC Utrecht (1-1). De rechtspoot had teveel last van zijn ribben, waardoor hij verstek moest laten gaan. Het is echter goed mogelijk dat hij zijn laatste wedstrijd voor Heracles heeft gespeeld en richting Denemarken vertrekt.

Van de Looi sprak na afloop van de wedstrijd tegen Utrecht met Tubantia. “Ik hoor net dat er blijkbaar ergens een bericht is verschenen dat er belangstelling is voor hem (De Keersmaecker, red.). Hij is geblesseerd, maar dan komen er meteen van dat soort verhalen in de wereld. Eén en één is twee.”

“Volgens mij is er nul aan de hand, voor zover ik weet. Ik heb net nog Nico-Jan (Hoogma, de technisch directeur, red.) gezien; hij heeft ook niets tegen mij gezegd. Dus ik zou echt verbaasd zijn. Het lijkt me ook geen goede zet om hem te laten gaan”, aldus Van de Looi.

De Keersmaecker speelde tot dusver 54 officiële wedstrijden namens Heracles, waarin hij goed was voor 5 doelpunten en 5 assists. Bij Midtjylland kan hij gaan spelen om de Deense titel. Ook lijkt het erop dat innovatieve club zich gaat plaatsen voor de tussenronde van de Europa League.