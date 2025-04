Aanval van FC Barcelona steelt de show en laat helemaal niets heel van Borussia Dortmund

FC Barcelona heeft woensdagavond afgerekend met Borussia Dortmund. In Catalonië won Barça met 4-0 van de Duitse club, waardoor de ploeg van Hansi Flick al met één been in de halve finale van de Champions League staat. Robert Lewandowski scoorde twee keer. Raphinha maakte er één en ook Lamine Yamal nam een treffer voor zijn rekening.



Al na vier minuten kreeg Barcelona van Yamal een kans om op voorsprong te komen. De Spaanse superster trok vanaf rechts naar binnen en schoot in de lange hoek, waar Gregor Kobel de bal uit het net wist te duiken.



Een kwartier later kwam de thuisploeg alsnog op voorsprong. Een corner werd door Pau Cubarsí op doel gekopt, waarna Raphinha de bal op de lijn (onnodig) binnentikte. Nog even bekeek de VAR de situatie, maar de Braziliaan stond geen buitenspel: 1-0.

Grote kansen werden er door beide ploegen niet meer gecreëerd in de eerste helft, al was Dortmund-spits Sehrou Guirassy in blessuretijd wel dichtbij met een harde pegel. De bal ging echter via het zijnet naast, waardoor beide ploegen met een 1-0 stand de kleedkamers opzochten.

Vlak na rust verdubbelde Barça de voorsprong. Yamal gaf een voorzet bij de tweede paal op Raphinha, die op zijn beurt met het hoofd voor gaf op Lewandowski. De Poolse spits kopte van heel dichtbij tegen zijn oude club de 2-0 binnen.

Na een uur spelen was de ploeg van Hansi Flick al dicht bij de 3-0. Fermín Lopez kreeg de bal aan de rand van de zestien aangespeeld en haalde hard uit, maar zag zijn poging afketsen tegen de buitenkant van de paal.

Diezelfde Fermín was luttele minuten later wel aangever bij de derde goal van Barcelona. Na een geweldig uitgespeelde counter stond Lewandowski op de juiste plek om zijn elfde Champions League-doelpunt van het seizoen te maken: 3-0.



Een misverstand op het middenveld leidde na 76 minuten spelen de 4-0 in. Raphinha nam over en gaf voor op Yamal, die na een assist nu ook een doelpunt achter zijn naam liet noteren. In het laatste kwartier nam Barça wat gas terug, waarmee er niets noemenswaardigs meer gebeurde.