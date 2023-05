Aangeslagen Espanyol komt met unieke eis: wedstrijd moet uit de boeken

Donderdag, 25 mei 2023 om 23:51 • Mart van Mourik

Espanyol eist dat het LaLiga-duel met Atlético Madrid (3-3) ongeldig verklaard wordt. Woensdagavond werd een spookdoelpunt van Antoine Griezmann, de 0-2, zelfs na het bekijken van de videobeelden goedgekeurd door arbiter Mario Melero López. De bal had de doellijn volgens de dienstdoende videoscheidsrechter en Melero López in zijn volledigheid gepasseerd, maar bewijs op beeld dat uitsluitsel geeft is nooit geleverd, merkt Espanyol op. Los Pericos willen dat het duel uit de boeken verdwijnt en dat er een ‘compensatie’ volgt voor de ‘opgelopen schade’.

In de 44ste speelminuut belandde de bal bij een 0-1 tussenstand via de binnenkant van de paal voor de voeten van Griezmann, die van dichtbij recht op doelman Fernando Pacheco schoot. De sluitpost leek de bal te keren, maar de arbiter kende een doelpunt toe: volgens hem was de bal al volledig over de lijn voordat Pacheco ingreep. Melero López ging nog wel naar het scherm om samen met de VAR het moment te bekijken, maar uit de beelden werd niet duidelijk of de bal wel of niet over de lijn was: de 0-2 bleef staan.

Hoewel Espanyol zich na een 0-3 achterstand uiteindelijk nog terug wist te knokken tot een 3-3 gelijkspel, overheerst een gevoel van woede in het kamp van los Pericos. Uit het clubstatement blijkt dat men ‘zeer ontstemd’ is over de handelwijze van de scheidsrechter en de VAR, die ervan worden beschuldigd een ‘spookdoelpunt’ te hebben toegekend zonder sluitend bewijs. De eis van Espanyol is opvallend genoeg dat de wedstrijd ‘nietig’ wordt verklaard en dat er juridische stappen genomen moeten worden om de opgelopen ‘schade’ te compenseren. Hoe Espanyol precies gecompenseerd wil worden komt niet naar voren in het persbericht, maar gezien de sportieve situatie zou het geen verrassing zijn als er uiteindelijk drie punten worden geëist.

“Er is een beeld gebruikt waarmee het onmogelijk te zien is of de bal over de lijn is of niet. Sterker nog: met alle mogelijkheden die we bij onszelf en bij derde partijen hadden om de beelden te bekijken, wordt duidelijk dat de bal niet over de lijn was”, zo valt er onder meer te lezen in het statement. Espanyol wijst onder meer naar een arbitraire dwaling die grote gevolgen heeft voor de club. Met nog twee speelronden te gaan bezet de ploeg van trainer Luís García de negentiende plek op de ranglijst. Het verschil met de nummers zeventien en zestien, Cádiz en Getafe, bedraagt drie punten.