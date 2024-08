Aan Ajax gelinkte doelman Jeffrey de Lange kan transfer naar Engeland maken

Blackburn Rovers aast op de diensten van Jeffrey de Lange, zo meldt Voetbal International. Volgens het wekelijkse voetbalmagazine is de 26-jarige doelman mogelijk bezig aan zijn laatste weken bij Go Ahead Eagles.

In Deventer ligt de 1,90 meter lange De Lange nog tot medio 2026 vast. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op 3 miljoen euro. Go Ahead Eagles lijkt dan ook niet zomaar mee te werken aan een vertrek.

“Blackburn zit al langer achter De Lange aan en voerde ook al gesprekken met de keeper, die de stap graag zou willen maken. Het is nu aan de clubs om eruit te komen”, schrijft journalist Sander Janssen.

Volgens Janssen heeft De Lange deze zomer ook gesproken met Ajax. Een transfer naar zijn jeugdliefde is echter niet aan de orde. “Hij wil ergens eerste keeper worden en niet op de bank zitten.”

Go Ahead Eagles nam De Lange in 2022 over van FC Twente, waar hij vijf jaar onder contract stond. Daarvoor speelde de goalie uit Amstelveen elf seizoenen in de jeugdopleiding van Ajax.

Nu zoiu De Lange zijn carrière graag vervolgen bij Blackburn Rovers in het Championship. De afgegleden club eindigde in het afgelopen seizoen op de negentiende plaats op het tweede niveau van Engeland.

Een mogelijk vertrek van De Lange zou een aderlating zijn voor Go Ahead Eagles. In de afgelopen twee seizoenen wist hij liefst negentien keer de nul te houden in de Eredivisie namens de volksclub uit Deventer.

