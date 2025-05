Aad de Mos wijst man aan die Francesco Farioli in de steek heeft gelaten bij Ajax

Dave Vos heeft Francesco Farioli in de steek gelaten. Dat vindt Aad de Mos, zo vertelt hij tegen ESPN. De assistent-trainer, een van de weinigen in de technische staf met Ajax-DNA, had de afgelopen weken moeten ingrijpen, vindt De Mos.

De technische staf van Ajax is schuldig aan het verspelen van de grote voorsprong op PSV, is de oud-trainer van mening. "De manier van spelen heeft Ajax de das omgedaan. Achteruitlopen tegen de zogenaamde kleintjes en wachten op fouten, dat is niet des Ajax."

De Mos vindt dat de overwinning van PSV op Heracles Almelo vijf punten waard is. “Dat maakt het verschil. Aan het einde kan je niets meer goedmaken. Het is aftellen geblazen. PSV heeft een inzinking gehad en een cadeautje aan Ajax gegeven, maar die hebben dat niet uitgepakt.”

“Zij hebben het zelfs slechter gedaan”, vervolgt De Mos. “PSV gaat dit nooit meer uit handen geven. Die pakken zeker drie punten op Het Kasteel." De analyticus is ook kritisch op Farioli, die volgens hem te veel heeft geschoven in zijn opstellingen.

“Je ziet aan de opstellingen dat hij geen kampioensstress gewend is en dat hij ook niet precies meer weet wat de manier van spelen zou moeten zijn aan het einde van de rit. Hij is ook in de steek gelaten door het Ajax-DNA dat naast hem op de bank zit, Vos", aldus de oud-trainer.

Vos is een van de weinige Nederlanders in de staf en loopt al sinds jaar en dag rond bij Ajax. "Die is daar door de directie geplaatst en heeft zichzelf ook niet gemeld bij die Italianen. Of hij is overruled, maar misschien is het ook een gebrek aan persoonlijkheid van de échte Ajacieden. Als trainers onzeker zijn gaan ze goochelen met opstellingen. Dat is gebeurd."